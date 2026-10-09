Osasuna se enfrenta al Racing Santander el domingo 18 de octubre de 2026 en el Estadio El Sadar de Pamplona.

Históricamente, el Racing Santander tiene ventaja en los enfrentamientos competitivos de la máxima categoría entre los dos clubes del norte de España, con seis victorias directas frente a las dos de Osasuna. Ambos equipos se vieron las caras por última vez en la preparación de pretemporada el 24 de julio de 2026, cuando Osasuna logró una victoria por 2-0 sobre el Racing Santander.

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¿Cuándo es el saque inicial del Osasuna vs Racing Santander de LaLiga?

Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna vs Racing Santander de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Osasuna vs Racing Santander en el Estadio El Sadar de Pamplona, sigue estas opciones:

1. Portal oficial de entradas del CA Osasuna

La forma de asegurar entradas para el partido a su precio oficial es a través de la web oficial del CA Osasuna. Por lo general, las entradas se ponen primero a disposición de los socios del club antes de abrirse al público general aproximadamente entre una y dos semanas antes del día del partido.

2. Taquilla del estadio (Taquillas El Sadar)

Si quedan entradas sin vender online, los aficionados pueden comprar entradas físicas directamente en las taquillas del Estadio El Sadar de Pamplona durante la semana del partido o el mismo día del encuentro.

3. Cupo visitante del equipo visitante (Racing Santander)

Los seguidores del Racing Santander que viajen a Pamplona deben solicitar entradas a través de los canales oficiales del club cántabro, ya que las localidades asignadas al sector visitante se distribuyen a través del departamento de entradas del club visitante.

4. Plataformas de mercado secundario

Si se agotan los cupos oficiales, las entradas suelen aparecer en plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub . Los precios en las plataformas secundarias fluctúan en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna vs Racing Santander de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido Osasuna vs Racing Santander en el Estadio El Sadar varían según la categoría del asiento y si compras entradas a precio oficial o de reventa.

1. Precio oficial / localidades para público general

Los precios oficiales de venta directa fijados por el CA Osasuna suelen oscilar entre 30 € y 110 € para las categorías estándar (como Fondo / Gol, Esquina y Tribuna principal / Tribuna / Lateral).

2. VIP y hospitality premium

Las entradas VIP oficiales y los paquetes premium para el día de partido suelen situarse entre 150 € y 250 €+ por asiento.

3. Mercado secundario y plataformas de reventa: En plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios de las entradas suelen arrancar en torno a 160 € a 180 € para las localidades más básicas y pueden subir en función de la demanda y de la ubicación del asiento.

Osasuna vs Racing Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Osasuna vs Racing Santander

Osasuna ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-0 en el campo del Atletico Madrid, tras una derrota en casa por 2-0 ante el Espanyol. Su mejor resultado en esta racha fue una victoria por 1-0 sobre el Getafe, y también ganó por 1-2 en casa del Celta de Vigo. El equipo de Ramis ha marcado cinco goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

El Racing Santander ha sumado dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 7-2 en el campo del Barcelona, aunque sí venció por 2-1 al Deportivo Alaves la semana anterior. Antes, ganó por 3-2 al Elche y perdió por 3-2 ante el Rayo Vallecano. El equipo de Lopez ha marcado diez goles y ha encajado trece en esos cinco encuentros.

Osasuna vs Racing Santander: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en un amistoso de pretemporada el 24 de julio de 2026, cuando Osasuna ganó por 2-0. Antes de eso, el Racing Santander logró una victoria por 1-0 en un amistoso en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, Osasuna suma dos victorias frente a las dos del Racing, con otra victoria más del Racing, y los cinco partidos han dejado un total combinado de 9 goles.