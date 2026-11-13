Osasuna recibe al Elche el domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

En su enfrentamiento de septiembre de 2025 en el estadio El Sadar, ambos equipos se repartieron los puntos tras empatar 1-1. Su siguiente encuentro, disputado en febrero de 2026 en el estadio Martínez Valero, fue igual de cauteloso y terminó 0-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Osasuna vs Elche, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Osasuna vs Elche de LaLiga?

El Osasuna vs Elche comienza el domingo 6 de diciembre de 2026 en el estadio El Sadar de Pamplona.

Primera División - Jornada 15 6 dic 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

¿Cómo comprar entradas para el Osasuna vs Elche de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Osasuna vs Elche de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales de los clubes: Puedes comprar entradas directamente en la web oficial de Osasuna (osasuna.es) para localidades en el estadio El Sadar, o a través del portal oficial del Elche CF si buscas entradas para la zona visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar localidades de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de venta directa.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Osasuna vs Elche de LaLiga?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Osasuna vs Elche de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Localidades de acceso general: Suelen costar aproximadamente entre 30 y 90 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Zona reservada a la afición visitante: Cuestan alrededor de 25 € .

Cuestan alrededor de . Localidades VIP y servicios de hospitalidad de alta gama: Suelen partir de más de 180 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar y de acceso general: Suelen partir de aproximadamente 55 a 66 € .

Suelen partir de aproximadamente . Localidades de precio intermedio en los laterales y la tribuna: Suelen costar entre 90 y 130 € .

Suelen costar entre . Localidades prémium o de alta demanda: Pueden superar los 160 €.

Osasuna vs Elche de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Osasuna y Elche

Osasuna ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente cayó 2-1 ante el Deportivo de A Coruña en LaLiga y también perdió 2-0 frente al Sevilla en la competición liguera. La victoria por 2-0 sobre el Racing Santander y la goleada por 6-0 al Atletico Calatayud en la Copa del Rey supusieron un alivio, pero el estado de forma en la liga sigue siendo motivo de preocupación para el equipo de Arrasate.

Elche ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Valencia en LaLiga el 1 de noviembre. Antes había vencido 3-0 al Rayo Vallecano a domicilio y había empatado sin goles tanto con el Villarreal como con el Celta de Vigo. El equipo de Anselmi ha marcado tres goles y encajado uno en sus últimos tres partidos de LaLiga.

Osasuna vs Elche: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en LaLiga el 13 de febrero de 2026, cuando el partido en el estadio Martínez Valero terminó sin goles. Antes, Osasuna venció al Elche por 1-1 en Pamplona en septiembre de 2025, con reparto de puntos entre ambos equipos. En los últimos cinco enfrentamientos directos, todos ellos en LaLiga, ninguno de los dos tiene una ventaja clara: Osasuna logró una victoria, Elche consiguió otra y tres partidos terminaron en empate. Entre los cinco encuentros se marcaron seis goles en total.