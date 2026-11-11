El Nottingham Forest recibe al Brighton & Hove Albion el sábado 5 de diciembre de 2026 en el City Ground de Nottingham.

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, disputado el 1 de marzo de 2026, el Brighton logró una ajustada victoria por 2-1 en el American Express Stadium gracias a los goles de Diego Gómez y Danny Welbeck. Sus duelos anteriores también habían dejado momentos de gran emoción, especialmente la sorprendente goleada por 7-0 del Nottingham Forest al Brighton en el City Ground en febrero de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Nottingham Forest contra el Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Nottingham Forest contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El Nottingham Forest contra el Brighton & Hove Albion se disputa el sábado 5 de diciembre de 2026 en el City Ground de Nottingham.

Premier League - Jornada 14 5 dic 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

¿Cómo comprar entradas para el Nottingham Forest contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Brighton & Hove Albion, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club:Para comprar entradas directamente a través del portal oficial de venta online del Nottingham Forest, es necesario contar con una afiliación de pago a MyForest, en alguna de sus categorías, como Core, International Reds, Young Adult o Junior.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nottingham Forest contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Nottingham Forest y el Brighton & Hove Albion:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Suelen costar entre 45 £ y 70 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas generales: Suelen partir de unas 202 £ .

Suelen partir de unas . Asientos de gran demanda o prémium: Cuestan desde 400 £ hasta más de 1.066 £.

Nottingham Forest contra Brighton & Hove Albion en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Nottingham Forest y el Brighton & Hove Albion

El Nottingham Forest solo ha conseguido un empate y ha sufrido cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de la Premier League. Su balance de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas lo sitúa entre los equipos en peor forma de la competición. Su último encuentro terminó con una derrota por 2-0 ante el Brentford, y durante esta racha también ha perdido contra el Arsenal y el Crystal Palace. En esos cinco partidos, el Forest empató 1-1 con el Ipswich Town y cayó por 1-0 ante el Coventry City. En ese periodo solo ha marcado dos goles y ha encajado seis.

Los últimos cinco resultados del Brighton en partidos oficiales, entre la Premier League y las competiciones europeas, arrojan un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Getafe en la Conference League, después de imponerse por 1-0 al Manchester City en la Premier League. En esa racha, el Brighton también empató 0-0 con el Jablonec y perdió 2-0 ante el Liverpool. En esos cinco partidos ha marcado tres goles y ha encajado cuatro.

Nottingham Forest contra Brighton & Hove Albion: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes se disputó en marzo de 2026, cuando el Brighton venció por 2-1 al Nottingham Forest en el Amex Stadium en la Premier League. Antes de ese partido, el Forest recibió al Brighton en noviembre de 2025 y perdió por 2-0. En sus últimos cinco enfrentamientos directos, el Brighton tiene una clara ventaja, con tres victorias frente a una del Forest y un empate. El resultado más destacado de esos partidos es la victoria del Forest por 7-0 en casa ante el Brighton en febrero de 2025, una excepción dentro de una serie reciente por lo demás disputada.