La Liga de Naciones de la UEFA continúa con el partido en el que Noruega recibe a Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones europeas afrontan el encuentro decididas a sumar puntos cruciales para mejorar su posición en el grupo.

GOAL ofrece toda la información oficial del partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar tus asientos.

¿Cuándo empieza el Noruega contra Gales de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Noruega contra Gales se disputa en el Ullevaal Stadion de Oslo. La hora exacta de inicio está pendiente de confirmación a través del operador que retransmita el partido en tu región.

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega contra Gales?

Las entradas oficiales para este partido se distribuyen principalmente a través de Ticketmaster Norway, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Noruega de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos en casa en Oslo. Los aficionados deben registrarse en el portal y comprar las entradas cuanto antes una vez que se pongan a la venta para el público general.

Si se agotan las entradas de la venta oficial o ya no quedan localidades estándar en la plataforma oficial, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega contra Gales?

Las entradas estándar para este partido en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 40 y 50 € para localidades de entrada general detrás de las porterías del Ullevaal Stadion.

Cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial, los precios de entrada en plataformas de reventa como StubHub parten de unos 161 €.

Noruega contra Gales en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Noruega y Gales

Noruega afronta este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado ocho goles y encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes había ganado dos eliminatorias consecutivas, ambas por 2-1, ante Brasil y Costa de Marfil, después de caer por 4-1 frente a Francia en la fase de grupos. Noruega comenzó esa serie de cinco partidos con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Gales suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso disputado en junio. Antes había empatado 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte y había perdido por el resultado global ante Bosnia y Herzegovina en la fase de clasificación para el Mundial. Su única victoria en esta serie llegó ante Macedonia del Norte, a la que goleó por 7-1 en noviembre de 2025.

Noruega contra Gales: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2011, cuando Gales ganó 4-1 en el Cardiff City Stadium en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados, Gales ha ganado dos, Noruega uno y otros dos terminaron en empate. El historial de enfrentamientos directos está muy igualado y Noruega no ha vencido a Gales en ninguno de los últimos cuatro partidos entre ambas selecciones.