La Liga de Naciones de la UEFA continúa con el partido entre Noruega y Gales en el Ullevaal Stadion de Oslo. Ambas selecciones europeas llegan al encuentro decididas a sumar puntos importantes para mejorar su posición en el grupo.

GOAL ofrece toda la información oficial del partido, los precios de las entradas y los pasos para reservar asiento.

¿A qué hora empieza el Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA?

El Noruega-Gales se disputará en el estadio Ullevaal de Oslo. La hora exacta de inicio se confirmará a través de la cadena que retransmita el partido en cada región.

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 12:00 Ullevaal

¿Dónde comprar entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas oficiales para este partido se distribuyen principalmente a través de Ticketmaster Norway, el socio oficial de venta de entradas de la Federación Noruega de Fútbol, que gestiona la venta general para los partidos disputados en Oslo. Los aficionados deben registrarse en el portal y comprar sus entradas cuanto antes una vez se pongan a la venta las localidades destinadas al público general.

Si las entradas se agotan en la venta oficial o ya no quedan localidades estándar en la plataforma oficial, se puede recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Noruega-Gales?

Las entradas individuales estándar en el portal oficial cuestan aproximadamente entre 40 y 50 € para las localidades de acceso general situadas detrás de las porterías del Ullevaal Stadion.

En plataformas de reventa como StubHub, los precios parten de unos 161 € cuando se agotan las entradas estándar de la venta oficial.

Noruega-Gales de la Liga A de Naciones de la UEFA: todo lo que debes saber

Estado de forma de Noruega y Gales

Noruega llega a este partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, en los que ha marcado ocho goles y encajado nueve. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Antes había ganado dos partidos eliminatorios consecutivos, ambos por 2-1, frente a Brasil y Costa de Marfil, tras caer por 4-1 ante Francia en la fase de grupos. Noruega inició esa serie de cinco encuentros con una victoria por 3-2 sobre Senegal.

Gales suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 11 goles a favor y ocho en contra. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Rumanía en un amistoso disputado en junio. Antes había empatado 1-1 tanto con Ghana como con Irlanda del Norte, y había perdido en el marcador global ante Bosnia y Herzegovina en la clasificación para el Mundial. Su única victoria en esa serie llegó ante Macedonia del Norte, a la que goleó por 7-1 en noviembre de 2025.

Noruega-Gales: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en noviembre de 2011, cuando Gales ganó 4-1 en el Cardiff City Stadium en un amistoso. En los últimos cinco partidos registrados, Gales ha ganado dos, Noruega uno y otros dos terminaron en empate. El balance de enfrentamientos directos es muy igualado, y Noruega no ha vencido a Gales en ninguno de los últimos cuatro duelos.