El NK Celje recibe al Olympiacos el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadion Z'dezele de Celje.

El NK Celje y el Olympiacos no se han enfrentado antes en competición oficial, por lo que este partido de la fase de liga será un duelo europeo inédito para ambos clubes. El Celje esloveno intentará aprovechar la ventaja de jugar en casa, ante su afición, para lograr un resultado de prestigio frente a un equipo con amplia experiencia europea.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el NK Celje-Olympiacos, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el NK Celje-Olympiacos de la Europa League?

El NK Celje-Olympiacos se juega en el Stadion Z'dezele de Celje el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

¿Cómo comprar entradas para el NK Celje-Olympiacos de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo NK Celje-Olympiacos de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial del club: Las entradas para la afición local y las zonas de acceso general del Stadion Z'dežele se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del NK Celje y de los canales de las oficinas del club.

Las entradas para la afición local y las zonas de acceso general del Stadion Z'dežele se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del NK Celje y de los canales de las oficinas del club. Sector visitante oficial: La afición del Olympiacos que quiera asistir puede comprar entradas de la asignación oficial a través del sistema de venta de entradas del Olympiacos, conforme a la normativa de la UEFA para aficionados visitantes.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Europa League cuando se agotan las asignaciones de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el NK Celje-Olympiacos de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el NK Celje-Olympiacos de la Europa League:

1. Canales oficiales de los clubes

Acceso general / categoría estándar: Desde aproximadamente 86 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa básica (fondos / laterales): Generalmente, entre 105 y 118 € .

Generalmente, entre . Entradas prémium / de gran demanda: Los precios pueden llegar a 243 €.

NK Celje-Olympiacos de la Europa League: todo lo que debes saber

Estado de forma del NK Celje y el Olympiacos

El NK Celje atraviesa un buen momento de forma, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con un triunfo por 1-2 a domicilio ante el Radomlje en la Prva Liga, después de vencer por 3-2 al Sturm Graz en la Europa League. Antes, empató 2-2 con el Salzburgo en Europa y ganó 4-0 al Nafta en liga. En esos cinco partidos, el Celje marcó 10 goles y encajó seis.

El Olympiacos no ha perdido en sus últimos cinco encuentros, en los que suma tres victorias y dos empates. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el PAOK de Salónica en la Superliga y, antes, empató 0-0 con el Rennes en la Europa League. Sus victorias anteriores ante el Kifisia, el GS Marko y el Kalamata reflejan la confianza con la que compite en el ámbito nacional. En esos cinco partidos, el Olympiacos marcó ocho goles y encajó uno.

NK Celje-Olympiacos: antecedentes recientes

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el NK Celje y el Olympiacos.