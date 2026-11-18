El Niza recibe al Lens el sábado 12 de diciembre de 2026 en el Allianz Riviera de Niza.
El RC Lens se impuso en el último enfrentamiento decisivo entre ambos: derrotó al Niza por 3-1 en el Stade de France en la final de la Copa de Francia de mayo de 2026. Antes de aquella dolorosa derrota copera, su último duelo de Ligue 1 en el Allianz Riviera, disputado en mayo de 2026, terminó con un trabajado empate a 1-1, después de que el Lens ganara 2-0 en casa en un encuentro anterior de la temporada 2025-26.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Niza-Lens, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuándo se juega el Niza-Lens de la Ligue 1?
El Niza-Lens se disputa en el Allianz Riviera de Niza el sábado 12 de diciembre de 2026.
¿Cómo comprar entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1?
Estas son las opciones y vías disponibles para comprar entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1:
1. Canales oficiales de los clubes
- Plataforma oficial de venta de entradas del OGC Nice: Comprar directamente en la web oficial del OGC Nice (
ogcnice.com) es la opción más segura y fiable, especialmente si buscas entradas generales para las gradas locales del Allianz Riviera.
- Plataforma oficial de venta de entradas del RC Lens: Si apoyas al equipo visitante o buscas acceder a su sector, la mejor opción es consultar en la web oficial del RC Lens (
rclens.fr) las entradas reservadas para su afición y los paquetes de viaje.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta primaria.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Niza-Lens de la Ligue 1?
Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Niza-Lens de la Ligue 1:
1. Canales oficiales de los clubes
- Detrás de las porterías y esquinas superiores (Virage Supérieur y Populaire): de 15 a 25 €.
- Detrás de las porterías y esquinas inferiores (Virage Intermédiaire): de 25 a 40 €.
- Zona superior de los laterales y gradas laterales (Ray Upper y Garibaldi Upper): de 35 a 60 €.
- Gradas laterales principales y zona central inferior (Garibaldi Inférieur y Ray Central): de 60 a 110 €.
- Sector visitante oficial (entradas reservadas para la afición del RC Lens): de 10 a 15 €.
- Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad prémium del club: de 120 a más de 300 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si se agotan las entradas oficiales en la venta primaria de los clubes, plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:
- Asientos en los fondos y detrás de las porterías (reventa en Virage y Populaire): de 35 a 55 €.
- Asientos en las esquinas y zonas intermedias (Virage Intermédiaire y sectores de esquina): de 45 a 75 €.
- Asientos en los laterales y gradas laterales principales (gradas este y oeste): de 75 a 145 €.
- Zona inferior de la grada principal y asientos preferentes a la altura del centro del campo (Garibaldi y zona inferior oeste): de 130 a más de 205 €.
Niza-Lens de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Niza y el Lens
El Niza ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ha perdido uno, ante el Lyon. En su encuentro más reciente se impuso por 0-2 al Angers a domicilio en la Ligue 1, y durante esta racha también derrotó al Rennes por 5-2. En esos cinco partidos, el Niza marcó 11 goles y encajó siete, con tres victorias consecutivas en sus encuentros de liga más recientes.
El Lens ha ganado uno de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha perdido cuatro. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Marsella en la Ligue 1, y durante esta racha también cayó por 1-9 frente al Como en la Champions League. Su única victoria llegó ante el Paris FC, al que derrotó por 2-1 en la Ligue 1. El Lens marcó ocho goles y encajó 15 en esos cinco partidos.
Niza-Lens: resultados de los últimos enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre ambos fue en la Copa de Francia el 22 de mayo de 2026, cuando el Lens ganó 3-1 en casa. En sus últimos cinco duelos directos, el Niza ha ganado dos veces y el Lens otras dos, con un empate. Ambos empataron 1-1 en su encuentro más reciente de la Ligue 1 en Niza, en mayo de 2026.