El Newcastle-Liverpool siempre es uno de los enfrentamientos más esperados de cualquier temporada de la Premier League y, por suerte para los aficionados de ambos clubes implicados, así como para los neutrales, los equipos se verán las caras en St James' el domingo 23 de agosto, durante la jornada inaugural. No pierdas la oportunidad de reservar tus entradas hoy mismo.

Para añadir aún más interés, Newcastle y Liverpool tienen nuevos entrenadores al mando, tras la sorprendente reciente salida de Eddie Howe y el despido de Arne Slot en mayo.

En cuanto a la plantilla, ambos han perdido a caras conocidas como Mo Salah y Anthony Gordon, con una oleada de jóvenes fichajes incorporados, entre ellos Bazoumana Touré (Newcastle) y Jérémy Jacquet (Liverpool).

Con ambos equipos deseosos de empezar con buen pie la nueva campaña, este promete ser otro duelo memorable. Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United-Liverpool, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Newcastle United y Liverpool?

El Newcastle United-Liverpool está programado para comenzar a las 16:30 BST del domingo 23 de agosto, en St James' Park, en Newcastle.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 11:30 St James' Park

Cómo comprar entradas para el Newcastle United-Liverpool de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no afiliado es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United-Liverpool de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho según el club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios por tramos en las categorías Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los límites de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top six o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Los cupos para visitantes son extremadamente limitados y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas