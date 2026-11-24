El Newcastle United recibe al Sunderland el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

En su enfrentamiento más reciente en la Premier League, el 22 de marzo de 2026, el Sunderland logró una emocionante victoria por 1-2 a domicilio en St James' Park. Ese resultado prolongó su reciente dominio en este duelo, tras imponerse por un ajustado 1-0 al Newcastle en la temporada 2025-26.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United-Sunderland, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Newcastle United-Sunderland de la Premier League?

El Newcastle United-Sunderland se juega el domingo 6 de diciembre de 2026 en St James' Park, en Newcastle upon Tyne.

Premier League - Jornada 14 6 dic 2026 - 09:00 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Newcastle United-Sunderland de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre Leeds United e Ipswich Town, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Las entradas se distribuyen principalmente a través del portal oficial del Newcastle United para la afición local y de los canales oficiales del Sunderland AFC para la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Newcastle United-Sunderland de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Newcastle United-Sunderland de la Premier League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Habitualmente, entre unas 45 y 85 libras .

Habitualmente, entre unas . Paquetes oficiales de hospitalidad: Por lo general, a partir de 200 a 400 libras o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos de entrada general: suelen partir de unas 150 a 280 libras .

suelen partir de unas . Asientos laterales o del anillo superior: Generalmente, cuestan entre 325 y 545 libras.

Newcastle United-Sunderland de la Premier League: todo lo que debes saber

Estado de forma de Newcastle United y Sunderland

El Newcastle ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, no ha empatado ninguno y ha perdido cuatro. En el más reciente cayó 0-1 en casa ante el Everton en la Premier League, después de perder 3-1 contra el mismo rival en la Carabao Cup. Su único resultado positivo en esa racha fue una victoria por 0-2 a domicilio frente al Crystal Palace. En esos cinco encuentros, el Newcastle solo ha marcado cuatro goles y ha encajado siete. Las derrotas consecutivas ponen de relieve sus dificultades para mantener la regularidad tanto en ataque como en defensa.

El Sunderland ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido otros dos. Su resultado más reciente fue una derrota por 0-2 ante el Dinamo Zagreb en la Europa League, después de caer 3-1 frente al Coventry City en la Premier League. Su única victoria en esa racha fue un 3-2 contra el Brentford en la Carabao Cup. El Sunderland ha marcado seis goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros; el empate sin goles ante el Leeds United fue el único en el que dejó su portería a cero.

Newcastle United-Sunderland: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en la Premier League el 22 de marzo de 2026, cuando el Sunderland ganó 1-2 en St James' Park. Antes, el Sunderland se había impuesto al Newcastle por 1-0 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Sunderland presenta un mejor balance reciente, con dos victorias frente a una del Newcastle y un empate. La serie también incluye un triunfo del Newcastle por 0-3 en una eliminatoria de la FA Cup en enero de 2024.