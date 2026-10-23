En su último enfrentamiento de Premier League, disputado en febrero de 2026, el Everton se impuso a domicilio por 3-2 en un emocionante partido en St. James' Park. Ambos equipos se vieron las caras más recientemente en un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, en el que el Everton ganó por 3-2 gracias a los goles de Thierno Barry, Iliman Ndiaye y Tyrique George.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Newcastle United contra el Everton, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Newcastle United contra el Everton de Premier League?

El Newcastle United contra el Everton se disputa en St James' Park, en Newcastle upon Tyne, el lunes 2 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 9 2 nov 2026 - 15:00 St James' Park

¿Cómo comprar entradas para el Aston Villa contra el Fulham de Premier League?

Para conseguir entradas para un partido de Premier League entre el Aston Villa y el Fulham, las principales opciones son los canales oficiales de los clubes, según se dispute en Villa Park o en Craven Cottage:

Abonos de socio y venta prioritaria: Tanto el Aston Villa como el Fulham ponen primero las entradas a disposición de los abonados de temporada y, después, de los socios del club, según los periodos de prioridad o el historial de compras. La venta al público general es poco habitual en los partidos de Premier League con mucha demanda, salvo que queden entradas disponibles en tandas posteriores.

Venta por teléfono y en taquilla: Por lo general, las entradas pueden reservarse por teléfono a través de los servicios de venta de los respectivos clubes o comprarse directamente en las taquillas de los estadios durante su horario habitual entre semana.

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Aston Villa contra el Fulham de Premier League?

El precio de las entradas para un partido de Premier League entre el Aston Villa y el Fulham varía según se compren a través de los canales oficiales de los clubes, a su precio original, o en el mercado de reventa.

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar para adultos: Su precio suele oscilar aproximadamente entre 45 y 95 £ por entrada.

Entradas con descuento para mayores y adultos jóvenes: Las entradas con descuento para mayores de 66 años y menores de 21 años suelen costar entre 30 y 75 £ en las taquillas oficiales de los clubes.

Entradas infantiles y juveniles (menores de 18 años / menores de 14 años): Las entradas oficiales destinadas a estos grupos tienen precios más bajos, generalmente de entre 15 y 38 £ según la zona del estadio.

Paquetes de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales para el día del partido y los paquetes con acceso a salas exclusivas que ofrecen directamente los clubes parten de unas 200 a más de 350 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de reventa estándar: Las entradas generales suelen partir de unas 60 a 85 £ para localidades en la grada superior o con visibilidad reducida durante los periodos de demanda habitual.

Precios medios de reventa: Los precios de las entradas anunciadas suelen oscilar entre 100 y 250 £ por entrada.

Paquetes VIP y prémium de reventa: Los paquetes de hospitalidad prémium o las localidades de la grada inferior especialmente demandadas suelen costar desde 130 hasta más de 500 £ por entrada.

Newcastle United contra Everton en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Newcastle United y el Everton

El Newcastle llega a este partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En el más reciente ganó 2-1 al Hull City en la Premier League y, durante esa racha, también se impuso por 0-2 a domicilio al Tottenham Hotspur. En esos cinco partidos, el Newcastle marcó diez goles y encajó siete. Su única derrota fue un 4-1 ante el Leeds United.

El Everton ha sumado siete puntos en sus últimos cinco partidos, con dos victorias, tres empates y ninguna derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Ipswich Town en la Premier League. Antes, durante esta racha, también empató 2-2 con el Manchester United. El Everton ha marcado cinco goles y encajado dos en esos cinco encuentros, y sus tres porterías a cero apuntan a una etapa de solidez defensiva.

Newcastle United contra Everton: Enfrentamientos recientes

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos han sido muy igualados. El Newcastle ganó el duelo más reciente de Premier League por 2-3 en St James' Park en febrero de 2026, aunque el Everton se había impuesto por 1-0 en el mismo estadio en mayo de 2025. En los cinco últimos enfrentamientos registrados en todas las competiciones, el Everton suma dos victorias, las mismas que el Newcastle, y hay un empate. Esta serie ofrece pocos indicios de que haya un claro favorito para el próximo partido.