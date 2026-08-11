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1ª División
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King Khalid Sport City Stadium
team-logoAl-Fayha
Book Neom SC vs Al-Fayha Tickets
Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Neom SC vs Al-Fayha: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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Tickets
1ª División
Al-Fayha
Neom SC

El Neom SC se enfrenta al Al-Fayha en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Al-Fayha recibe al NEOM SC en el Al Majmaah Sports City en un partido de la Saudi Pro League que enfrenta a un club consolidado de la máxima categoría con una de las incorporaciones más nuevas y ambiciosas de la liga. El NEOM logró el ascenso automático tras ganar el título de la First Division de forma contundente la temporada pasada, y su primera campaña entre la élite ya ha despertado mucho interés entre los aficionados neutrales, con curiosidad por ver cómo le va al club de la provincia de Tabuk ante rivales curtidos de la Saudi Pro League.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al-Fayha vs NEOM SC, incluidos los detalles del estadio, los precios de las entradas y el mejor lugar para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 1
King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para el Al-Fayha vs NEOM SC es a través de Ticombo, que ofrece localidades para este partido con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo significa que puedes consultar las opciones de asientos disponibles y confirmar tu compra sin necesidad de acudir al estadio en persona con antelación.

Dado el estatus del NEOM como uno de los recién llegados que más está dando que hablar en la liga esta temporada, y con un interés por su rendimiento a domicilio que no deja de crecer, reservar pronto a través de Ticombo es la forma más segura de garantizarte un asiento en lugar de esperar a que se abran los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y los partidos de Al-Fayha como local no son una excepción.

  • Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.
  • Las categorías premium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.
  • Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a zonas lounge y catering, pueden superar los 1.500 SAR.
  • En Ticombo, las entradas más baratas disponibles para este partido ofrecen una excelente relación calidad-precio en comparación con las categorías premium, lo que lo convierte en el mejor punto de partida para los aficionados con presupuesto ajustado.

Los precios en el mercado secundario pueden fluctuar en función de la demanda, por lo que se recomienda reservar pronto a través de Ticombo si quieres la mayor variedad de asientos a los precios iniciales más bajos.

Neom SC vs Al-Fayha de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Neom SC y Al-Fayha

NEO

NEO - Formulario

ALH
D1-1
ALF
D2-2
ALS
W2-1
HIL
L2-0
ALI
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALF

ALF - Formulario

ALQ
L1-2
DHA
L3-0
HIL
L0-1
NEC
L7-0
WES
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Neom SC vs Al-Fayha: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Neom SCEmpateAl-Fayha
1
1
0
1ª División
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
0
F
1ª División
Al-Fayha badge
Al-Fayha
ALF
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

Clasificación de Neom SC y Al-Fayha

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
W
L
W
W
W
2
Al IttihadAl IttihadITT
7520126+617
W
W
W
D
W
3
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
7511167+916
D
W
L
W
W
4
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
7511168+816
D
W
W
W
W
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
W
W
W
L
L
6
Al AhliAl AhliAHL
74031610+612
W
L
W
L
L
7
Al KholoodAl KholoodALK
73311210+212
L
W
D
W
D
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
D
W
L
W
D
9
Al IttifaqAl IttifaqALI
73221111011
D
D
W
L
L
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
L
W
D
D
L
11
Al RiyadhAl RiyadhALR
7223816-88
W
D
L
W
D
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
D
L
D
W
D
13
Al KhaleejAl KhaleejALK
7052310-75
D
D
L
L
D
14
Al ShababAl ShababALS
7043611-54
D
L
L
D
D
15
Al FathAl FathALF
7034411-73
L
L
D
D
D
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
L
D
D
L
D
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
L
L
D
L
D
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
D
L
L
L
D
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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