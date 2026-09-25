Neom SC se enfrenta al Abha el sábado, 24 de octubre de 2026, en el estadio King Khalid Sport City de Tabuk.

En su enfrentamiento más reciente, en enero de 2025, NEOM SC y Abha empataron 2-2. Incorporaciones de renombre como Alexandre Lacazette en el NEOM SC y Michy Batshuayi en el Abha Club añaden aún más atractivo estelar a este partido.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Neom SC vs Abha, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Neom SC vs Abha de la Saudi Pro League?

El Neom SC vs Abha arranca en el estadio King Khalid Sport City de Tabuk el sábado, 24 de octubre de 2026.

1ª División - Jornada 11 24 oct 2026 - 10:00 King Khalid Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Neom SC vs Abha de la Saudi Pro League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Neom SC vs Abha:

1. Plataformas oficiales principales

Webook: La plataforma digital oficial de venta de entradas para grandes eventos y partidos en Arabia Saudí, incluidos los encuentros como local de la Saudi Pro League. Las entradas puestas a la venta directamente por el club o la liga se publican aquí primero.

2. Plataformas secundarias de entradas

GrintaHub: Si las entradas oficiales se agotan, consulta plataformas secundarias de venta de entradas como GrintaHub , donde los aficionados ponen a la venta entradas sobrantes, puedes seleccionar tu categoría y completar la compra.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Neom SC vs Abha de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Neom SC vs Abha varían en función de la categoría del asiento y de si compras a través de plataformas oficiales o de plataformas secundarias de entradas como GrintaHub:

Admisión general / asientos con precio limitado: de 10 a 90 SAR (al menos el 30 % de los asientos del estadio tienen un precio máximo de 30 SAR o menos según la normativa de la liga).

Categoría oro y plata (asientos de banda): de 250 a 600 SAR.

Paquetes VIP y hospitality: desde 1.500 SAR.

Neom SC vs Abha, Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Neom SC vs Abha

El Neom SC ha ganado tres y perdido dos de sus últimos cinco partidos de la Saudi Pro League, con nueve goles a favor y cuatro en contra en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 4-2 sobre Al Fateh, y después enlazó triunfos consecutivos, incluido un 0-2 a domicilio ante Al Hilal y un 3-0 frente a Al Khaleej. Las dos derrotas anteriores en esa serie, contra Al Riyadh y Al Qadsiah, fueron sus únicos tropiezos.

El Abha ha tenido problemas para encontrar regularidad, con un empate y un punto en sus últimos cinco partidos, además de tres derrotas y otro empate. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante Al Diriyah. Antes de eso perdió contra Al Nassr, Al-Ettifaq y Al-Fayha, encajando seis goles y marcando tres en esos cinco partidos.

Neom SC vs Abha: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los últimos cinco enfrentamientos entre Neom SC y Abha. Se añadirá más contexto histórico cuando los registros estén disponibles.