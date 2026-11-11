El Monaco recibe al Angers el sábado 5 de diciembre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.
Monaco y Angers han protagonizado una rivalidad competitiva en la Ligue 1. Su enfrentamiento liguero más reciente tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco logró una cómoda victoria por 2-0 en el Stade Louis II. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, el Monaco lleva ventaja con tres victorias, mientras que el Angers consiguió un triunfo y un empate.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Monaco-Angers, incluidos los puntos de venta y los precios.
¿Cuándo se juega el Monaco-Angers de la Ligue 1?
El Monaco-Angers se juega en el Stade Louis II de Mónaco. Por el momento, no hay información oficial sobre la retransmisión del partido.
¿Cómo comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?
Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1:
1. Canales oficiales de los clubes
- Web oficial del AS Monaco: La fuente principal y más fiable para comprar entradas ordinarias directamente es el portal oficial de venta de entradas del AS Monaco, donde puedes elegir entre distintas zonas del Stade Louis II.
- Canales oficiales del Angers SCO: Para los aficionados visitantes que se desplacen al partido, las entradas suelen distribuirse a través de la plataforma oficial de venta del Angers SCO o asignarse directamente a sus grupos de aficionados.
2. Plataformas de reventa de entradas
- Plataformas de reventa: Si las entradas ofrecidas por los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas ordinarias en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las entradas de venta oficial.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Monaco-Angers de la Ligue 1?
Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Monaco-Angers de la Ligue 1:
1. Canales oficiales de los clubes
- Entradas de categoría estándar: Desde unos 35 € hasta 50 €.
- Asientos de categoría intermedia y en los laterales: Suelen costar entre 60 € y 100 €.
- Paquetes de hospitalidad y VIP: Pueden costar desde 150 €.
2. Plataformas de reventa de entradas
Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:
- Opciones detrás de las porterías y en la grada superior: Desde unos 48 € hasta 58 €.
- Entradas ordinarias y asientos de categoría intermedia: Suelen anunciarse por entre 65 € y 120 €.
- Reventa de entradas prémium y zonas VIP: Pueden costar desde 140 € hasta más de 400 €.
Monaco-Angers de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber
Estado de forma de Monaco y Angers
El Monaco ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro liguero más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante el Paris FC el 1 de noviembre. Antes había empatado 1-1 con el Lille, y su única victoria liguera en esa serie fue un 1-0 frente al Lorient. También logró una victoria por 3-0 ante el Freiburg en la Conference League y un triunfo a domicilio por 1-2 contra el CSKA Sofia en Europa.
El Angers ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante el Lyon. En ese periodo también cayó por 5-1 frente al Brest y por 2-5 ante el Marseille. Su única victoria llegó contra el Troyes, por 2-0 en septiembre, mientras que un empate sin goles con el Lorient mostró cierta solidez defensiva.
Monaco-Angers: Resultados de los últimos enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026, cuando el Monaco venció al Angers por 2-0 en el Stade Louis II en la Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, el Monaco ha ganado tres veces y el Angers una, mientras que un partido terminó en empate. La única victoria del Angers en esa serie llegó en noviembre de 2024, cuando se impuso por 1-0 en el Stade Louis II.