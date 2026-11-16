Cómo conseguir entradas para el Millwall-Sheffield United: precios, fecha, venta de última hora y más

El Millwall recibe al Sheffield United el martes 8 de diciembre de 2026 en The Den, en Londres.

El resultado positivo más reciente del Millwall ante el Sheffield United en The Den llegó en enero de 2026, cuando ambos equipos empataron 1-1 en un disputado partido de Championship. Si nos remontamos más atrás, el Millwall demostró que podía poner en apuros al club de South Yorkshire en casa al lograr una trabajada victoria por 3-2 en The Den en febrero de 2023.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Millwall-Sheffield United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Millwall-Sheffield United de Championship?

El Millwall-Sheffield United se juega en The Den, en Londres, el martes 8 de diciembre de 2026.

Championship - Jornada 20 8 dic 2026 - 14:45 The Den

¿Cómo comprar entradas para el Millwall-Sheffield United de Championship?

Para comprar entradas para el Millwall-Sheffield United de Championship, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: Comprar directamente en la taquilla oficial del Millwall FC o en el portal oficial de venta de entradas del club es la forma más segura y directa de conseguir entradas auténticas para el equipo local.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Championship cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Millwall-Sheffield United de Championship?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Millwall-Sheffield United de Championship:

1. Canales oficiales del club

Entrada estándar para adultos: Suelen costar entre 27 £ y 45 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento y para menores: Por lo general, cuestan entre 15 £ y 25 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entradas de reventa más económicas: Parten de unos 40 £ .

Parten de unos . Asientos de reventa de precio medio y superior: Generalmente cuestan entre 65 £ y 95 £ de media.

Generalmente cuestan entre de media. Paquetes prémium o de hospitalidad VIP: Cuestan a partir de 249 £.

Millwall-Sheffield United de Championship: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Millwall y el Sheffield United

El Millwall llega a este partido con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de Championship. Su partido más reciente terminó con una derrota por 3-0 ante el West Bromwich Albion, después de haber perdido también por 3-0 frente al Birmingham City. La única victoria del Millwall en esa racha fue un 4-1 sobre el Derby County. En esos cinco partidos, el equipo marcó ocho goles y encajó diez, reflejo de su irregularidad tanto en ataque como en defensa.

El Sheffield United suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Championship. En el más reciente perdió por 2-1 en el campo del Charlton Athletic, aunque antes había ganado 2-3 a domicilio al Preston North End y 1-0 al Wrexham. El Sheffield United marcó cinco goles y encajó cinco en esos cinco encuentros. El partido sin encajar ante el Wrexham destaca como señal de la solidez defensiva que Wilder ha trabajado para construir.

Millwall-Sheffield United: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 en The Den, en un partido de Championship disputado en enero de 2026. El Sheffield United ha ganado tres de los últimos cinco duelos entre los dos clubes, mientras que el Millwall ha conseguido una victoria y un empate en ese periodo. El Sheffield United ganó dos partidos consecutivos ante el Millwall en abril y agosto de 2025, aunque el Millwall se impuso por 3-2 en The Den en el encuentro de febrero de 2023.