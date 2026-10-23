Manchester United y Roma comparten una historia europea memorable, con enfrentamientos emblemáticos como su tensa semifinal de la Europa League 2020-21 y sus duelos en la Champions League 2007-08.
El Manchester United llega a esta fase tras una racha de resultados dispares en las competiciones nacionales, que incluye recientes empates ante Fulham y Everton, además de una contundente victoria en la Champions League.
¿Cuándo empieza el Manchester United-Roma de la Champions League?
El Manchester United-Roma comenzará el martes 3 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.
¿Cómo comprar entradas para el Manchester United-Roma de la Champions League?
Para conseguir entradas para el próximo partido de la Champions League entre Manchester United y AS Roma en Old Trafford, puedes explorar varias opciones en función de la disponibilidad oficial y de tus preferencias:
- Venta oficial del club: Puedes consultar el portal oficial de entradas del Manchester United para conocer la venta inicial, las entradas para socios y las localidades que queden disponibles para el público general.
- Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United-Roma de la Champions League?
El precio de las entradas para el partido de la Champions League entre Manchester United y AS Roma en Old Trafford varía según se compren a través de los canales oficiales del club, a su precio original, o en plataformas de reventa.
1. Canales oficiales del club
- Entrada general estándar para adultos: Aproximadamente entre 60 y 115 €, según la grada y el sector de Old Trafford.
- Descuentos para partidos de copa y socios: Las entradas con descuento para menores y mayores obtenidas mediante sorteos oficiales del club o ventas para socios suelen costar entre 30 y 60 €.
- Paquetes oficiales de hospitalidad: Las entradas prémium de hospitalidad del club o los paquetes de viaje para el partido parten de unos 250 € y aumentan de precio según la oferta gastronómica y el acceso a salas exclusivas.
2. Plataformas de reventa
Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:
- Asientos en la grada alta o en los fondos: Las entradas de reventa más económicas suelen partir de entre 140 y 175 €.
- Asientos en los laterales o en la grada baja: Las localidades de precio intermedio suelen costar entre 200 y 350 €.
- Paquetes VIP y prémium de reventa: Los asientos prémium con mucha demanda, los palcos privados o las ofertas VIP de última hora pueden costar desde 400 € hasta más de 1.000 € según su ubicación exacta y disponibilidad.
Manchester United-Roma de la Champions League: Todo lo que necesitas saber
Estado de forma de Manchester United y Roma
El Manchester United ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Fulham en la Premier League, y antes, en esa misma racha, también empató 2-2 con el Everton. Su única victoria llegó en la Champions League, con un 4-0 ante el Sabah FK. El United marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco encuentros, una serie cuyo peor momento fueron las derrotas consecutivas ante Brighton y Manchester City.
La Roma ha ganado tres partidos, empatado uno y perdido otro de sus últimos cinco. Su encuentro más reciente fue un empate 2-2 ante el Inter de Milán en la Serie A, después de llegar al descanso con una ventaja de 2-0. Antes de eso, venció 2-0 al Torino a domicilio y empató 1-1 con el Fenerbahçe en la Champions League. En esos cinco partidos, la Roma marcó ocho goles y encajó cinco.
Manchester United-Roma: Enfrentamientos directos recientes
El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en las semifinales de la Europa League 2020-21. El Manchester United ganó la ida por 6-2 en Old Trafford, antes de que la Roma se impusiera por 3-2 en la vuelta, disputada en Italia. Los dos clubes también se enfrentaron dos veces en la Champions League 2007-08, con victorias del United en ambos partidos: 2-0 en Roma y 1-0 en Old Trafford. En los cinco enfrentamientos registrados, el United presenta un mejor balance global.
Cara a cara
|#
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|W
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|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
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|0
|0
|14
|5
|+9
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|2
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|3
|0
|0
|12
|3
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|9
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|+5
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|9
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|0
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|0
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|+4
|6
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|+3
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|2
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|3
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|3
|1
|0
|2
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|3
W
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L
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|3
|1
|0
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|6
|9
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|3
W
L
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|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
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|3
W
L
L
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|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
L
W
L
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
L
W
L
|27
|3
|1
|0
|2
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|7
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|3
L
L
W
|28
|3
|1
|0
|2
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|9
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|3
L
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L
|29
|3
|1
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|2
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|8
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|3
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L
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|3
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D
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|3
|0
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|4
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|1
D
L
L
|33
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|1
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|9
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|1
L
D
L
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
L
L
L
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
L
L
L
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
L
L
L