El Manchester United recibe al RB Leipzig el martes 8 de diciembre de 2026 en Old Trafford, en Manchester.

Su primer enfrentamiento en Old Trafford, el 28 de octubre de 2020, terminó con una contundente victoria del Manchester United por 5-0, impulsada por un brillante triplete de Marcus Rashford. Poco más de un mes después, el 8 de diciembre de 2020, el RB Leipzig se tomó la revancha en el partido de vuelta con una ajustada victoria por 3-2 en Alemania que acabó eliminando al equipo inglés en la fase de grupos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United-RB Leipzig, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester United-RB Leipzig de Champions League?

El Manchester United-RB Leipzig se juega en Old Trafford, en Manchester, el martes 8 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United-RB Leipzig de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Manchester United-RB Leipzig de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entradas oficiales del club: Comprarlas directamente a través del portal oficial de entradas o de la plataforma de socios del Manchester United es la vía principal y más segura para conseguir localidades válidas en Old Trafford.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United-RB Leipzig de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Manchester United-RB Leipzig de Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales: Suelen costar aproximadamente de 45 € a 115 € .

Suelen costar aproximadamente de . Paquetes oficiales de hospitality y VIP: Parten de aproximadamente 140 € a más de 275 €, según las prestaciones incluidas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Entradas generales: Parten de unos 60 € a 95 € .

Parten de unos . Precios medios en plataformas de reventa: Suelen oscilar entre 165 € y 260 € .

Suelen oscilar entre . Paquetes VIP o de experiencias combinadas en plataformas de reventa: Van desde 200 € hasta más de 390 €.

Manchester United-RB Leipzig de Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del Manchester United y el RB Leipzig

El Manchester United ha ganado uno, empatado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate 4-4 con el Aston Villa en la Premier League, después de vencer por 3-2 a la Roma en la Champions League. Antes, el United perdió 2-0 ante el Chelsea y 3-0 ante el AFC Bournemouth, y sufrió una derrota por 4-1 frente al Como en la Champions League. En esos cinco partidos, el United marcó 10 goles y encajó 13.

El RB Leipzig ha ganado tres partidos, perdido uno y no ha empatado ninguno de sus últimos cinco encuentros. En el más reciente, venció 5-2 al Augsburgo en la Bundesliga y, antes, ganó 4-0 al Elversberg. Su única derrota en esta racha fue un 3-2 ante el Manchester City en la Champions League. El Leipzig marcó 14 goles y encajó siete en esos cinco partidos, lo que refleja su constancia en ataque.

Manchester United-RB Leipzig: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 8 de diciembre de 2020, cuando el RB Leipzig venció 3-2 al Manchester United en la fase de grupos de la Champions League. El partido anterior, disputado en Old Trafford el 28 de octubre de 2020, terminó con una victoria del United por 5-0. En sus dos enfrentamientos, el Manchester United suma una victoria y el Leipzig otra, con siete goles del United y cinco del Leipzig.