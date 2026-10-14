El Manchester United recibe al AFC Bournemouth el domingo 25 de octubre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

Históricamente, el Manchester United domina los enfrentamientos directos entre ambos en competición oficial, con 14 victorias frente a las 5 del Bournemouth. Pese a esa superioridad general, el Bournemouth ha sido un rival incómodo para el United en las últimas temporadas y ha logrado victorias memorables en la máxima categoría.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United contra el AFC Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Manchester United contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

El Manchester United se enfrenta al AFC Bournemouth en Old Trafford, en Mánchester, el domingo 25 de octubre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United contra el AFC Bournemouth de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester United y el AFC Bournemouth en Old Trafford el 25 de octubre de 2026, tienes varias opciones principales:

1. Web oficial del Manchester United (cupo principal)

Requisito de afiliación: Para comprar entradas generales directamente a través del Manchester United, normalmente debes contar con una afiliación oficial al club, como la Premium, la Full o la Lite.

Sorteos y puestas a la venta: Las entradas generales se venden mediante solicitudes para participar en sorteos o se ponen a la venta en fechas programadas para los socios oficiales antes del partido.

2. Cupo visitante del AFC Bournemouth

Para la afición visitante: Los aficionados visitantes deben comprar sus entradas a través del sistema oficial de venta del AFC Bournemouth. Se distribuyen entre los abonados y socios en activo del Bournemouth según el sistema de puntos de fidelidad del club.

3. Plataformas de reventa de entradas

Las plataformas de reventa de entradas como StubHub suelen ofrecer localidades de revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden variar con respecto al precio original.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United contra el AFC Bournemouth de la liga?

Los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester United y el AFC Bournemouth en Old Trafford dependen de dónde y cómo se compren:

1. Precios oficiales de venta directa (precio original)

Para comprar directamente al Manchester United, debes ser socio oficial del club. Las entradas para un solo partido a precio original suelen costar:

Adultos: Entre 40 £ y 70 £ (según la grada y la ubicación del asiento).

Entradas reducidas (menores de 16 años y mayores de 65):Entre 20 £ y 40 £ .

2. Plataformas de reventa de entradas

Como las entradas ordinarias para partidos de gran demanda contra rivales de la máxima categoría suelen agotarse durante la venta oficial a socios, los precios en plataformas de reventa comoStubHubfluctúan según la demanda:

Localidades más económicas: Entre 78 £ y 99 £ por entrada, aproximadamente.

Localidades de categoría media: Entre 125 £ y 208 £ por entrada, aproximadamente.

Localidades prémium o de la grada inferior junto al campo:A partir de 250 £ por entrada.

Manchester United contra AFC Bournemouth en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester United y el AFC Bournemouth

El Manchester United ha ganado uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con dos empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con un empate 1-1 en el campo del Fulham, mientras que sus derrotas anteriores llegaron ante el Manchester City en la Premier League y el Brighton en la Carabao Cup. La victoria por 4-0 sobre el Sabah FK en la Champions League es su único resultado convincente en esa racha, en la que el United ha encajado siete goles en cinco partidos.

El Bournemouth ha sido más competitivo, con una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Entre sus resultados destacados figuran el triunfo por 4-0 sobre el Lincoln City en la Carabao Cup y la victoria por 1-2 en el campo de la Real Sociedad en la Europa League. La derrota por 0-1 ante el Liverpool en la Premier League fue la única de esa racha. En los cinco encuentros ha marcado nueve goles y ha encajado seis.

Manchester United contra AFC Bournemouth: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en marzo de 2026, cuando empataron 2-2 en el Vitality Stadium del Bournemouth en la Premier League. Antes, el partido disputado en diciembre de 2025 en Old Trafford terminó con un notable empate 4-4. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad: los empates han sido frecuentes y ambos han mostrado tendencia a marcarse goles mutuamente.