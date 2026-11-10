¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoBrentford
Book Manchester United vs Brentford Tickets
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Manchester United-Brentford: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Manchester United
Brentford
Premier League

El Manchester United se enfrenta al Brentford en la Premier League. Así puedes conseguir tus entradas.

El Manchester United recibe al Brentford el sábado 28 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 27 de abril de 2026, el Manchester United logró una ajustada victoria por 2-1 en Old Trafford gracias a los goles de Casemiro y Benjamin Šeško. El Brentford ya ha demostrado que es capaz de dar grandes sorpresas ante el Manchester United: a principios de la temporada 2022-23, se impuso con claridad por 4-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester United contra el Brentford, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo empieza el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

El Manchester United contra el Brentford comienza el sábado 28 de noviembre de 2026 en Old Trafford, en Mánchester.

crest
Premier League - Jornada 12
Old Trafford

Comprar entradas Manchester United

Vive la atmósfera de Old Trafford en vivo. Consigue tus entradas para Manchester United y no te lo pierdas.

E230E231E232E132W205N2406N2407N2408N3413N3414N3415N3416S226S224S223S222S221NE3418NE3423NE3426NE3425NW3435NW3436NW3428NW3433NE3424NE3422NE3421NE3419NE3417NE3420N2413N2412N1413N2402N2401N1401NW3427NW3429NW3430NW3431NW3432NW3434S128S127S126S125S124S123S122S121S229S228S227N2403N2404N2405N2409N2410N2411N1403N1404N1405N1406N1407N1408N1409N1410N1411N3406N3407N3408N3401N3402N3403N3404N3405N4401N4402N4403N4404N4405N4406N4407N4408E331E332E333E335E336E334E233E234E235E236E237E238E239E133E134E135E136E137E138W3106W3105W3104W3103W3102W3101W212W211W210W209W208W207W206W204W203W202W201W106W105W104W103W102W101WL0
  • Deluxe
  • Premium
  • Standard

We may earn a commission on purchases via affiliate links.

¿Cómo comprar entradas para el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Brentford, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: Para comprar entradas directamente al club suele ser necesario ser socio. Los socios pueden participar en sorteos de entradas o acceder a las plataformas oficiales de reventa, según la disponibilidad y las fases de asignación.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester United contra el Brentford de la Premier League?

Estas son las opciones de precios para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester United y el Brentford:

1. Canales oficiales del club

  • Precio nominal o estándar: Suele oscilar aproximadamente entre 45 £ y 86 £.
  • Paquetes oficiales de hospitalidad: Parten de unos 200 £ y pueden superar las 250 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

  • Precios estándar de Resake: Las entradas para las gradas superiores suelen partir de entre 105 £ y 120 £ .

Manchester United contra Brentford en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester United y el Brentford

El Manchester United llega a este partido sin victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, una racha en la que ha sumado un empate y cuatro derrotas. En su compromiso más reciente cayó por 3-0 en casa ante el Bournemouth en la Premier League y también perdió por 4-1 en el campo del Como en la Champions League. Durante ese periodo, el United empató 1-1 tanto con el Leeds United como con el Tottenham Hotspur y perdió por 2-0 ante el Atlético de Madrid en Europa. En esos cinco partidos, el United marcó cuatro goles y encajó diez.

El Brentford llega con un balance reciente más equilibrado: dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más destacado fue una victoria por 3-0 sobre el Chelsea en la Premier League, mientras que su encuentro más reciente terminó 1-1 en el campo del Hull City. En esa racha, el Brentford marcó ocho goles y encajó seis.

MUN

MUN - Formulario

COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
ROM
W3-2
AVL
D4-4
Gol marcado (encajado)
8/15
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BRE

BRE - Formulario

LIV
L1-2
HUL
D1-1
SUN
L3-2
NFO
W2-0
BHA
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United contra Brentford: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Manchester United ganó 2-1 en Old Trafford en un partido de la Premier League. El Brentford ha ganado dos de los últimos cinco duelos entre ambos equipos, mientras que el United ha ganado otros dos y uno terminó en empate. Entre las victorias del Brentford en esa racha figuran un 3-1 en su estadio en septiembre de 2025 y un 4-3 en casa en mayo de 2025.

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateBrentford
2
1
2
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
9Goles marcados10
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron5/5

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google