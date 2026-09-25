¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoParis Saint-Germain
Book Manchester City vs Paris Saint-Germain Tickets
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
Manchester City
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones

El Manchester City se enfrenta al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones. Así puedes conseguir tus entradas

Manchester City se enfrenta al Paris Saint-Germain el miércoles 14 de octubre de 2026 en el Etihad Stadium de Manchester.

En siete enfrentamientos históricos de la Champions League entre los dos gigantes europeos, el Manchester City lleva la delantera con cuatro victorias, frente a las dos del PSG. Su duelo más reciente terminó con un vibrante triunfo por 4-2 del Paris Saint-Germain sobre el City en el Parc des Princes durante la campaña 2024-25 de la Champions League.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

El Manchester City vs Paris Saint-Germain se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el miércoles 14 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium el miércoles 14 de octubre de 2026, sigue estas opciones principales:

1. Taquilla oficial del Manchester City

  • Comprar directamente a través del Manchester City garantiza acceso oficial al precio de venta.

2. Paquetes hospitality

  • Los paquetes hospitality están disponibles para el público general sin un requisito estricto de membresía.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Champions League Manchester City vs. Paris Saint-Germain varían en función de si compras entradas oficiales a precio de venta o si las adquieres a través de plataformas secundarias:

1. Entradas oficiales a precio de venta (venta directa del club)

Si se compran directamente a través del Manchester City (para admisión general mediante acceso con membresía):

  • Asientos estándar para adultos: oscilan entre 45 € y 95 € en función de la zona del asiento (Shortside Upper frente a Longside Lower) y del tipo de descuento.
  • Descuentos para jóvenes / mayores: generalmente oscilan entre 25 € y 60 €.

2. Plataformas secundarias y de reventa

Si compras a través de plataformas secundarias de entradas como StubHub debido a la alta demanda:

  • Precio inicial / mínimo: alrededor de 115 € - 135 € para asientos en la grada Shortside Upper Tier.
  • Precio medio de reventa: aproximadamente 280 € - 320 €.
  • Asientos en la grada Longside Lower Tier: oscilan entre 170 € y 250 €.
  • Paquetes hospitality / VIP: arrancan en torno a 180 € y pueden alcanzar 2.400 €+ para palcos ejecutivos y acceso al túnel.

Manchester City vs Paris Saint-Germain de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City vs Paris Saint-Germain

El Manchester City llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 a domicilio ante el Manchester United en la Premier League el 13 de septiembre, con Erling Haaland marcando el único gol. Antes, en esa racha, el City venció por 2-0 al FC Porto en la Champions League y derrotó por 4-1 al Crystal Palace en la Premier League. Ha encajado solo cuatro goles en esos cinco partidos mientras ha marcado nueve, y además ha dejado su portería a cero en dos de ellos.

La forma reciente del PSG es más irregular. El equipo de Luis Enrique ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado dos y ha perdido uno. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 en casa del Brest en la Ligue 1 el 13 de septiembre, y venció por 6-1 al Slovan Bratislava en la Champions League el 9 de septiembre. Sin embargo, una derrota por 2-1 ante el Mónaco y dos empates seguidos por 2-2 frente al Lille y al Rennes antes en esa racha muestran una fragilidad que el City tratará de explotar.

MCI

MCI - Formulario

COV
W1-0
POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
Gol marcado (encajado)
14/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PSG

PSG - Formulario

LIL
D2-2
ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Manchester City vs Paris Saint-Germain: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Champions League el 22 de enero de 2025, cuando el PSG derrotó por 4-2 al Manchester City en París. En los cinco encuentros anteriores registrados, el City ha ganado tres y el PSG dos, con las semifinales de la Champions League de 2021, que el City ganó en el global, como una parte significativa de ese historial. Los dos clubes han marcado un total combinado de 19 goles en esos cinco partidos.

Cara a cara

Manchester CityEmpateParis Saint-Germain
3
0
2
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final


¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google