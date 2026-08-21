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Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Coventry City: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

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No pierdas la oportunidad de ver en acción al Manchester City, 10 veces campeón de Inglaterra, en el Etihad

Será una historia de dos City en el Etihad este sábado, 5 de septiembre, cuando el Manchester City, que aspira a recuperar su título de la Premier League, se mida al Coventry City de Frank Lampard, recién ascendido y que disputa fútbol de la máxima categoría por primera vez en 25 años.

Los gestos de preocupación al descanso se transformaron en alivio con el pitido final durante el estreno liguero 2026/27 del Manchester City en el Etihad. Pese a ir perdiendo 1-0 ante el Bournemouth, los goles en los últimos minutos del dúo defensivo formado por Marc Guéhi y Joško Gvardiol evitaron un tropiezo embarazoso para el nuevo técnico, Enzo Maresca.

Los desplazamientos en la Premier League no se le ponen nada fáciles al Coventry City. Tras verse superado por el campeón, el Arsenal, en su estreno de la temporada, ahora debe prepararse para la avalancha de Erling Haaland, Antoine Semenyo, Phil Foden y compañía.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Coventry City?

El Manchester City vs Coventry City se disputa en el Etihad Stadium de Manchester el sábado 5 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 3
Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana establecida semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota sus entradas, los miembros que no hayan tenido éxito en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Coventry City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos estrella contra rivales del top seis o adversarios de un derbi entran en la categoría A y tienen los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y los de la grada baja tienen precios premium, mientras que los de la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes durante la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un precio máximo de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad. Prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

MCI

MCI - Formulario

KLA
W1-3
ATM
W3-1
ARS
L3-0
BOU
W2-1
CRY
W1-4
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
COV

COV - Formulario

ESP
W3-1
ASM
W2-0
ARS
L3-0
PLY
W2-4
HUL
L0-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateCoventry
2
1
2
Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
F
Copa
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
F
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
F
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
F
10Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester City contra Coventry alineaciones

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formación
Coventry crest
Coventry
COV
3-4-3
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovR. DiasR. DiasE. AndersonE. AndersonR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandC. RushworthC. RushworthA. AmendaA. AmendaB. ThomasB. ThomasE. PinnockE. PinnockJ. DasilvaJ. DasilvaM. van EwijkM. van EwijkF. OnyekaF. OnyekaM. GrimesM. GrimesE. Mason-ClarkE. Mason-ClarkJ. RudoniJ. RudoniT. AwoniyiT. Awoniyi
Coventry crest
Coventry
COV
4-1-4-1
Manchester City

Once inicial

Coventry

Suplentes

Manager

  • E. Maresca
  • F. Lampard
Manchester City

Lesiones y suspensiones

Coventry

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso


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