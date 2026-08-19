Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La era post-Pep arranca de verdad el domingo 23 de agosto, cuando Enzo Maresca dirija al Manchester City en el Etihad Stadium en su primer partido de la temporada de la Premier League contra el Bournemouth, y tú podrías estar allí reservando tus entradas hoy mismo.

No solo el Manchester City ha cambiado de entrenador, ya que Marco Rose se ha hecho cargo del Bournemouth, mientras que Andoni Iraola se ha marchado al norte para convertirse en el nuevo técnico del Liverpool.

Jugar contra el Bournemouth traerá recuerdos dolorosos a los aficionados del Manchester City, ya que su empate 1-1 contra los Cherries en el Vitality Stadium el pasado mes de mayo acabó con sus sueños de recuperar el título de la Premier League. Sin embargo, el City se ha mostrado dominante en casa, al ganar sus últimos tres partidos contra el Bournemouth en el Etihad por un global de 12-3.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Bournemouth, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Manchester City y Bournemouth?

El Manchester City recibe al Bournemouth en el Etihad Stadium de Manchester, con inicio previsto a las 14:00 BST, el domingo 23 de agosto.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no socio es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Bournemouth de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top 6 o derbis entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y de grada baja tienen un precio premium, mientras que los de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de casa a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de máximo nivel con la mayor cantidad de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

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