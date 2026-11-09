El Manchester City recibe al Fulham el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Etihad Stadium de Mánchester.

El Manchester City tiene una clara ventaja histórica en este enfrentamiento de la Premier League: ha ganado 23 de sus 36 partidos contra el Fulham. Los últimos duelos entre ambos equipos han sido encuentros con muchos goles, entre los que destaca una emocionante victoria por 5-4 del Manchester City en Craven Cottage.

¿Cuándo se juega el Manchester City contra el Fulham de la Premier League?

Manchester City contra Fulham en el Etihad Stadium de Mánchester, el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 07:30 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el Fulham de la Premier League?

Hay varias formas principales de comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Manchester City y el Fulham en el Etihad Stadium:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La vía principal y más segura para comprar entradas a su precio oficial es el portal de venta de entradas del Manchester City. Por lo general, es necesario adquirir una modalidad de socio del club, como Matchday, Junior o Premium Membership, para acceder a las entradas durante los periodos de venta correspondientes. Para esta categoría de partido, tanto los socios oficiales nuevos como los ya existentes suelen poder comprar entradas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las disponibles por los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el Fulham de la Premier League?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Fulham en el Etihad Stadium, según las opciones oficiales del club y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Cupo especial para aficionados locales: El Manchester City reserva un número limitado de entradas para cada partido en casa a un precio específico de 10 £ para adultos, con tarifas más bajas para quienes tienen derecho a descuento y para niños pequeños.

El Manchester City reserva un número limitado de entradas para cada partido en casa a un precio específico de para adultos, con tarifas más bajas para quienes tienen derecho a descuento y para niños pequeños. Precio oficial de las entradas estándar: Las entradas generales estándar compradas directamente a través de las modalidades de socio oficiales del club suelen costar entre 30 £ y más de 60 £ aproximadamente, según la modalidad concreta y la ubicación en el estadio.

Las entradas generales estándar compradas directamente a través de las modalidades de socio oficiales del club suelen costar entre aproximadamente, según la modalidad concreta y la ubicación en el estadio. Paquetes oficiales de hospitalidad: Las opciones adicionales de hospitalidad oficiales del club, como asientos acolchados y acceso a salas, suelen partir de entre 150 £ y más de 250 £ por persona.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas más baratas: Los asientos más económicos parten de aproximadamente 45 £ a 76 £ .

Los asientos más económicos parten de aproximadamente . Precios medios de reventa: La mayoría de los asientos estándar en las zonas laterales o en la grada intermedia se sitúan en una horquilla de precios de 100 £ a 145 £ .

La mayoría de los asientos estándar en las zonas laterales o en la grada intermedia se sitúan en una horquilla de precios de . Reventa de entradas prémium y VIP: Las entradas de hospitalidad más demandadas o los asientos en ubicaciones centrales privilegiadas de la grada inferior pueden costar entre 160 £ y más de 745 £, según la disponibilidad.

Manchester City contra Fulham en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el Fulham

El Manchester City llega a este partido tras ganar cuatro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su única derrota fue por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. En su partido más reciente logró una trabajada victoria por 3-2 frente al Ipswich Town en la Premier League. También ha vencido al Liverpool (3-0) y al Sunderland (5-3) en esa racha. El City ha marcado 18 goles en esos cinco partidos, aunque también ha encajado 12, lo que apunta a cierta vulnerabilidad defensiva pese a los buenos resultados.

El Fulham ha ganado dos partidos, empatado otros dos y perdido uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Hull City en la Premier League. Antes, en esa misma serie de partidos, también empató sin goles con el Liverpool y 1-1 con el Manchester United. La derrota por 2-1 ante el Ipswich Town es la única que ha sufrido en esta racha, en la que ha demostrado su capacidad para sacar resultados ante rivales fuertes.

Manchester City contra Fulham: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos terminó con una victoria por 3-0 del Manchester City en la Premier League, en el Etihad Stadium, en febrero de 2026. En los últimos cinco duelos directos de la Premier League, el City presenta un sólido balance general, con cuatro victorias, mientras que el Fulham no ha conseguido ninguna. La única excepción fue una sorprendente derrota del City por 4-5 en Craven Cottage en diciembre de 2025, un resultado que representa la única ocasión de esta serie en la que el Fulham se llevó los tres puntos.