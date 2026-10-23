En el historial de enfrentamientos entre ambos en todas las competiciones, el Manchester City suma 21 victorias, frente a las 8 del Brighton, además de 7 empates.

En su último enfrentamiento liguero, disputado en enero de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en un partido disputado en el Etihad Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City contra el Brighton & Hove Albion, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Manchester City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

El Manchester City contra el Brighton & Hove Albion se disputará en el Etihad Stadium de Manchester el sábado 31 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 9 31 oct 2026 - 11:00 Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Manchester City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estas son las principales opciones para comprar entradas para el Manchester City contra el Brighton & Hove Albion, sin detalles sobre los precios:

Abonos oficiales del club (Manchester City): Las entradas se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club. Para conseguir entradas generales suele ser necesario contar con un abono de pago vigente del club, como el Matchday o el Junior Membership. Las entradas se asignan por abonado.

Paquetes oficiales de hospitalidad y VIP: Si no quedan entradas convencionales o prefieres una experiencia mejorada el día del partido, los paquetes oficiales de hospitalidad del club ofrecen asientos prémium, acceso a salas VIP y ventajas exclusivas.

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo Manchester City contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League, desglosados entre los canales oficiales y el mercado de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entradas generales convencionales (abonados oficiales): Las entradas generales oficiales para adultos cuestan entre 30 y 60 £ , según la zona y la categoría del partido. Hay tarifas reducidas para menores (a partir de 15 £), jóvenes adultos y personas mayores.

Paquetes oficiales de hospitalidad: Las experiencias prémium para el día del partido y los paquetes de acceso a salas exclusivas adquiridos directamente a través del club cuestan desde 130 £ por persona y pueden superar las 1.000 £ en espacios de alta gama como el Tunnel Club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Entradas generales o asientos de reventa: Suelen costar a partir del equivalente a entre 55 y 65 £ , aunque los precios fluctúan según la demanda, la zona del asiento y la proximidad del día del partido.

Paquetes de hospitalidad de reventa: Por lo general, cuestan a partir de unas 140 £ y aumentan según las ventajas del paquete.

Manchester City contra Brighton & Hove Albion de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Manchester City y el Brighton & Hove Albion

El Manchester City ha ganado sus cinco últimos partidos, con victorias en la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League. En su encuentro más reciente venció 5-3 al Sunderland en la Premier League y también marcó cinco goles al Norwich City en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el City ha marcado 13 goles y ha encajado cuatro, manteniendo una producción ofensiva constante.

El Brighton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su única derrota fue ante el Chelsea, por 4-3, a finales de agosto. Desde entonces, el equipo de Hurzeler ha mostrado un excelente estado de forma, con una victoria por 3-0 a domicilio ante el Arsenal y otra por 5-0 frente al Coventry City. Ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros y ha encajado seis.

Manchester City contra Brighton & Hove Albion: Últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1 en el Etihad Stadium en enero de 2026. El Brighton ha ganado dos de los últimos cinco duelos directos, mientras que el City ha ganado uno y otros dos han acabado en empate. En esta serie, el Brighton logró dos victorias consecutivas a domicilio en el Etihad, una por 2-1 en agosto de 2025 y otra por 2-1 en noviembre de 2024.