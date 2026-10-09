El Málaga se enfrenta a la Real Sociedad el domingo 18 de octubre de 2026 en el Estadio La Rosaleda, en Málaga.

En 16 enfrentamientos históricos en LaLiga entre ambos equipos, la Real Sociedad tiene una ligera ventaja con seis victorias por las cinco del Málaga, además de cinco empates. El Málaga CF llega al partido con el objetivo de revertir una mala racha de resultados, tras haber logrado una victoria y dos empates, además de sufrir dos derrotas, en sus últimos cinco encuentros.

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¿Cuándo es el saque inicial del Málaga vs Real Sociedad de LaLiga?

El Málaga vs Real Sociedad se juega en el Estadio La Rosaleda, en Málaga, el domingo 18 de octubre de 2026.

Primera División - Jornada 9 18 oct 2026 - 12:30 Estadio La Rosaleda

¿Cómo comprar entradas para el Málaga vs Real Sociedad de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Málaga CF vs. Real Sociedad en el Estadio La Rosaleda, sigue estas opciones:

1. Portal oficial de entradas del Málaga CF

Compra directamente online a través del portal oficial de entradas del Málaga CF ( entradas.malagacf.com ) o directamente en la taquilla del Estadio La Rosaleda , en Málaga.

2. Plataformas secundarias de venta de entradas

Si se agotan las entradas de la asignación oficial, a menudo aparecen en plataformas secundarias de entradas como StubHub . Los precios en las plataformas secundarias fluctúan en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Málaga vs Real Sociedad de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Málaga CF vs. Real Sociedad varían en función de la categoría y del canal de compra:

1. Taquilla oficial del Málaga CF (precio nominal)

Detrás de las porterías (Fondo y Gol): 35 € - 70 €

Grada lateral (Preferencia): 40 € - 105 €

Tribuna principal (Tribuna): 45 € - 120 €

VIP y palcos ejecutivos (Palcos):90 € - 180 €

2. Plataformas secundarias de reventa

Si se agotan las entradas de la asignación oficial o la demanda aumenta a medida que se acerca el día del partido, los precios de reventa en plataformas secundarias de entradas como StubHubsuelen oscilar entre 100 € y 525 €+, dependiendo de la proximidad del asiento y de la demanda.

Málaga vs Real Sociedad en LaLiga: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Málaga vs Real Sociedad

El Málaga afronta este partido con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-3 ante el Villarreal el 17 de septiembre, y anteriormente también sufrió una derrota por 4-0 ante el Real Madrid. Los dos empates frente al Celta de Vigo y el Deportivo de A Coruna representan sus actuaciones recientes más positivas. En esos cinco partidos, el Málaga marcó tres goles y encajó ocho.

Los últimos cinco partidos de la Real Sociedad en todas las competiciones se saldaron con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota en casa por 1-2 ante el Bournemouth en la Europa League, y antes de eso cayó por 3-0 ante el Atletico Madrid en LaLiga. Su mejor resultado en este periodo fue una victoria a domicilio por 2-3 en el campo del Elche. La Real Sociedad marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Málaga vs Real Sociedad: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la Copa del Rey el 7 de enero de 2024, cuando la Real Sociedad ganó 1-0 a domicilio al Málaga. Si repasamos los últimos cinco partidos registrados, el Málaga suma dos victorias por las dos de la Real Sociedad, con un empate. Ambos equipos no se enfrentan en LaLiga desde el 22 de abril de 2018, cuando el Málaga ganó 2-0 en casa.