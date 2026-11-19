El Mainz 05 recibe al Freiburg el domingo 13 de diciembre de 2026 en el MEWA Arena de Maguncia.

La temporada pasada, el Freiburg ganó con comodidad los dos partidos de liga: goleó por 4-0 a un Mainz que jugó con diez futbolistas en el Europa-Park-Stadion en noviembre de 2025 y después se impuso por un ajustado 1-0 en el MEWA ARENA en abril de 2026 gracias a un gol de Lucas Höler. El Mainz no gana este enfrentamiento desde febrero de 2023, por lo que jugar en casa, en el MEWA ARENA, será crucial para poner fin a varios años sin victorias ante el Freiburg.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Mainz 05-Freiburg, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga?

El Mainz 05-Freiburg se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el MEWA Arena de Maguncia.

Bundesliga - Jornada 13 13 dic 2026 - 09:30 MEWA Arena

¿Cómo comprar entradas para el Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Puedes consultar las webs oficiales del 1. FSV Mainz 05 y del SC Freiburg. La venta suele abrirse primero para los socios de los clubes, que tienen acceso prioritario, antes de que las localidades restantes se pongan a disposición del público general. El Mainz gestiona directamente las entradas para sus partidos en casa en el MEWA ARENA a través de su tienda online, mientras que los canales y colaboradores oficiales de venta de entradas del Freiburg ofrecen acceso a la afición visitante.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas normales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Bundesliga cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga?

Estos son los precios estimados de las entradas para el Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas de pie (Stehplatz / zona de animación): Cuestan aproximadamente entre 15 y 20 € .

Cuestan aproximadamente entre . Asientos de categoría 5 (esquinas superiores / gradas altas): Cuestan alrededor de 33 a 39 € .

Cuestan alrededor de . Asientos de categoría 4 (zona central de la grada superior / vistas laterales): Cuestan alrededor de 39 a 47 € .

Cuestan alrededor de . Asientos de categoría 3 (gradas inferiores e intermedias y esquinas): Cuestan alrededor de 43 a 54 € .

Cuestan alrededor de . Asientos de categoría 1 y prémium (zona central inferior / tribunas principales): Cuestan entre 60 y más de 85 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas de pie / asientos económicos de reventa: Suelen partir de unos 45 a 75 € .

Suelen partir de unos . Asientos de reventa de categorías 2 y 3 (vistas desde arriba y laterales): Suelen costar entre 80 y 150 € .

Suelen costar entre . Asientos de reventa de categoría 1 y ubicaciones privilegiadas en los laterales: Suelen costar entre 180 y más de 300 € .

Suelen costar entre . Paquetes VIP y de hospitalidad prémium de reventa: Pueden costar entre 350 y más de 700 €.

Mainz 05-Freiburg de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mainz 05 y el Freiburg

El Mainz ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, y su único resultado positivo fue una victoria por 1-0 en el campo del Schalke 04 en la Bundesliga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota en casa por 1-2 ante el Bayern de Múnich. También cayó por 4-1 en Elversberg y quedó eliminado de la copa tras perder por 2-0 ante el Bochum. En esos cinco partidos, el Mainz marcó ocho goles y encajó 10.

El Freiburg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. En el más reciente venció por 2-0 al Union Berlin en la Bundesliga. También logró una victoria a domicilio por 1-0 ante el Trabzonspor en la Conference League. Su única derrota en esta racha fue ante el Bayern de Múnich, por 1-3. El Freiburg marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Mainz 05-Freiburg: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de abril de 2026, cuando el Freiburg ganó por 1-0 en el MEWA Arena en un partido de la Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Freiburg ha conseguido tres victorias, además de otro triunfo y un empate, mientras que el Mainz no ha ganado ninguno de esos encuentros. El Freiburg también ganó por 4-0 en casa en noviembre de 2025, y los dos equipos empataron 2-2 en Maguncia en marzo de 2025.