Su enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 5 de abril de 2026 y terminó en un disputado empate 0-0 en el estadio Raymond Kopa del Angers. Antes de eso, el Lyon había encadenado varias victorias, entre ellas un triunfo por 1-0 en septiembre de 2025 y otro por 2-0 en el Groupama Stadium en mayo de 2025.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lyon contra el Angers, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Lyon contra el Angers de la Ligue 1?

El Lyon contra el Angers comenzará en el Groupama Stadium de Lyon el sábado 31 de octubre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 9 31 oct 2026 - 15:45 Groupama Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Lyon contra el Angers de la Ligue 1?

Puedes conseguir entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lyon y el Angers por varias vías:

1.Web oficial del club

La opción más directa y fiable es comprar entradas normales a través del portal oficial de venta de entradas del Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Crear una cuenta gratuita suele permitir acceder a la venta general sin necesidad de una membresía de pago.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las opciones del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon contra el Angers de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el Lyon y el Angers varían según la categoría de los asientos y según se compren por los canales oficiales del club o en plataformas de reventa:

1. Canales oficiales del club

Entrada general y gradas de aficionados: Los precios parten de solo 15 € para las entradas básicas o las zonas de aficionados.

Asientos de categoría intermedia: Los asientos normales cuestan entre 26 € y 63 € .

Asientos prémium y zonas de hospitalidad: Los asientos en sectores de categoría superior y los asientos VIP o junto al banquillo cuestan desde 76 € hasta 81 € o más .

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada inferior o lateral: precios a partir de unos 55 € a 85 € , según la ubicación de los asientos y la disponibilidad.

Lyon contra Angers en la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lyon y el Angers

El Lyon llega a este partido en un excelente momento, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. En su partido más reciente logró una contundente victoria por 4-0 ante el Rennes en la Ligue 1 y, durante esa misma racha, también ganó 2-1 a domicilio al Anderlecht en la Europa League. El triunfo por 3-1 en casa ante el Auxerre confirma además su acierto de cara a portería. El Lyon ha marcado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado tres, un balance que refleja tanto su capacidad ofensiva como su solidez defensiva.

El Angers presenta un balance más irregular, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Troyes, aunque antes había perdido 1-2 contra el Rennes y empatado sin goles con el Le Havre. En esa misma serie de encuentros ganó 3-1 a domicilio al Auxerre, lo que demuestra que puede rendir fuera de casa. En esos cinco partidos, el Angers marcó seis goles y encajó cinco.

Lyon contra Angers: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en un empate sin goles en Angers, en un partido de Ligue 1 disputado en abril de 2026. Antes de eso, el Lyon había ganado tres partidos consecutivos al Angers, incluida una victoria por 1-0 en casa en septiembre de 2025 y otra por 2-0 en el Groupama Stadium en mayo de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lyon ha sumado cuatro victorias y un empate, mientras que el Angers aún no ha logrado ganar en esa serie.