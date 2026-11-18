El Lorient recibe al Lille el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Stade du Moustoir de Lorient.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado en marzo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en un partido muy igualado gracias a un gol tardío del Lorient. Históricamente, el LOSC Lille lleva ventaja en sus duelos de Ligue 1 contra el FC Lorient: ha ganado 14 de sus últimos 24 enfrentamientos ligueros, frente a las 7 victorias del Lorient.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lorient-Lille, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lorient-Lille de Ligue 1?

El Lorient-Lille se disputa el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Stade du Moustoir de Lorient.

¿Cómo comprar entradas para el Lorient-Lille de Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Lorient-Lille de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial del FC Lorient (Billetterie Officielle): La forma más directa y barata de conseguir entradas a su precio original es acudir al portal oficial de venta online del FC Lorient.

La forma más directa y barata de conseguir entradas a su precio original es acudir al portal oficial de venta online del FC Lorient. Entradas para la afición visitante (LOSC Lille): Si animas al Lille y quieres sentarte en la zona reservada a la afición visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de los canales oficiales de venta del LOSC Lille o de peñas reconocidas del club, y no mediante el portal de venta general del Lorient.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales de los clubes, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lorient-Lille de Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Lorient-Lille de Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Jóvenes y tarifas reducidas: de 10 a 20 €.

de 10 a 20 €. Gradas detrás de las porterías (fondos norte y sur): de 15 a 30 €.

de 15 a 30 €. Grada lateral (Tribune Crédit Agricole): de 30 a 45 €.

de 30 a 45 €. Zona central de la tribuna principal (Tribune Jean Floc'h / Honneur): de 45 a más de 60 €.

de 45 a más de 60 €. Paquetes oficiales VIP y de hospitalidad: de 150 a más de 500 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Categoría 2 / reventa más económica: de 38 a 48 €.

de 38 a 48 €. Reventa estándar / precio medio: de 60 a 85 €.

de 60 a 85 €. Categoría 1 / reventa prémium: de 90 a más de 130 €.

Lorient-Lille de Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma del Lorient y el Lille

El Lorient ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos de Ligue 1. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 a domicilio ante el Le Havre. En esa misma racha también venció al Mónaco por 1-0 y al Paris FC por 1-0. Su única derrota llegó ante el Brest, que ganó 2-0. El Lorient marcó cuatro goles y encajó dos en esos cinco encuentros, un balance que refleja la solidez defensiva del equipo en las últimas semanas.

El Lille ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Rennes en Ligue 1, y también derrotó al Lens por 1-0 anteriormente en esa racha. Su única derrota fue un 2-4 ante el Galatasaray en la Champions League. El Lille marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Lorient-Lille: enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 8 de marzo de 2026, cuando empataron 1-1 en un partido de Ligue 1 disputado en el estadio del Lille. Antes, el Lille ganó 7-1 en el Stade du Moustoir en agosto de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Lille suma tres victorias frente a una del Lorient y un empate. Esos partidos han dejado 17 goles en total.