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Cómo conseguir entradas para el Liverpool vs Villarreal: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Liverpool se enfrenta al Villarreal en la Liga de Campeones. Así puedes conseguir tus entradas

Liverpool se enfrenta al Villarreal el martes 20 de octubre de 2026 en Anfield, en Liverpool.

Ambos clubes cuentan con una rica historia continental, con el Liverpool presumiendo de seis títulos de la Copa de Europa/Champions League y el Villarreal levantando de forma memorable el trofeo de la UEFA Europa League en 2021. El partido supone una reedición de la intensa semifinal de la Champions League de 2022, en la que el Liverpool se impuso finalmente por 5-2 en el global tras resistir un dramático intento de remontada del conjunto español en la vuelta.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs Villarreal, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

El Liverpool vs Villarreal comienza en Anfield, en Liverpool, el martes 20 de octubre de 2026.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la UEFA Champions League entre Liverpool FC y Villarreal CF en Anfield, programado para el 20 de octubre de 2026, tienes unas pocas opciones principales:

1. Canales oficiales del club (mercado primario)

La venta oficial de entradas está gestionada directamente por los clubes participantes. Estas opciones ofrecen precios oficiales, pero normalmente requieren membresías del club o créditos previos.

  • Taquilla oficial del Liverpool FC: La membresía oficial del LFC suele ser necesaria para inscribirse en sorteos de entradas o fases de venta. La prioridad es para los abonados y miembros con créditos del programa auto-cup scheme, basados en la asistencia previa a partidos de la Champions League. Las entradas restantes pasan a la venta general para miembros.
  • Sección visitante del Villarreal CF: La asignación de entradas para la grada visitante está gestionada directamente por el Villarreal CF para sus abonados registrados y miembros del club (Socios).

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs Villarreal de la Champions League?

El coste de las entradas para el Liverpool vs Villarreal en la UEFA Champions League varía en función de la categoría y del canal de compra:

1. Venta oficial directa (precio oficial)

Cuando se compran directamente a través del Liverpool FC, mediante sorteos para miembros o el Official Ticket Exchange, las entradas se venden a los precios oficiales estándar por categoría:

  • Entradas estándar para adultos:45 € - 72 € (39 £ - 61 £)
  • Descuentos y jóvenes adultos:34 € - 54 € (29 £ - 46 £)
  • Júnior (menores de 16 años):11 € (9 £)

3. Mercados secundarios de entradas

Si las entradas oficiales se agotan, plataformas secundarias como StubHub publican precios en los siguientes rangos según la demanda y la ubicación del asiento:

  • Asientos más baratos / de salida (anillos superiores):105 € - 150 €
  • Asientos medios de reventa (Main Stand / Kop):200 € - 350 €
  • Asientos de nivel inferior / premium centrales:400 € - 600 €+

Liverpool vs Villarreal de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool vs Villarreal

El Liverpool ha sumado tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, mientras que un triunfo por 2-1 ante el Atlético de Madrid en la Champions League representa su resultado más significativo en esta racha. También ganó 0-2 en casa del Ipswich Town en la Premier League, aunque los empates contra Fulham y Nottingham Forest reflejan la inconsistencia de su forma liguera. El Liverpool marcó ocho goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

El Villarreal ha logrado una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su único resultado positivo fue una victoria por 1-3 a domicilio ante el Malaga el 17 de septiembre, que puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas, incluidas las sufridas ante el Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de A Coruna. El equipo de Perez marcó ocho goles, pero encajó diez en esos cinco partidos, con el registro defensivo como una preocupación particular.

LIV

LIV - Formulario

IPS
W0-2
ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
VIL

VIL - Formulario

COR
L2-3
BVB
L3-2
BET
L1-2
MAL
W1-3
LEV
W3-1
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Liverpool vs Villarreal: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la vuelta de las semifinales de la Champions League de 2022, cuando el Liverpool venció al Villarreal por 2-3 en El Madrigal para avanzar. En la ida en Anfield, el Liverpool ganó 2-0. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, que abarcan la Champions League, la Europa League y un amistoso de clubes, el Liverpool suma tres victorias por una del Villarreal, con un partido que terminó en empate. La única victoria del Villarreal llegó en la ida de las semifinales de la Europa League de 2016, un triunfo por 1-0 en casa antes de que el Liverpool remontara la eliminatoria.

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5
#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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