El Liverpool recibe al FC Porto el miércoles 9 de diciembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

El enfrentamiento oficial más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en noviembre de 2021, en la fase de grupos de la Champions League, y terminó con una victoria del Liverpool por 2-0 en casa. En sus últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Liverpool ha dominado claramente: ha ganado cuatro y ha empatado uno.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool vs FC Porto, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Liverpool vs FC Porto de la Champions League?

El Liverpool vs FC Porto se disputa en Anfield, Liverpool, el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 15:00 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool vs FC Porto de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo Liverpool vs FC Porto de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Canales oficiales del club: Los socios y abonados que cumplan los requisitos pueden comprar las entradas directamente a través del portal oficial del Liverpool FC.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Champions League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool vs FC Porto de la Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el Liverpool vs FC Porto de la Champions League:

1. Canales oficiales del club

Entrada general estándar: Suele costar aproximadamente entre 55 € y 70 € .

Suele costar aproximadamente entre . Hospitalidad y paquetes VIP: Parten de unos 180 € y pueden superar los 450 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta inicial del club, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos estándar: Parten de aproximadamente 100 € a 140 € .

Parten de aproximadamente . Precios medios en plataformas de reventa: Oscilan entre 250 € y 340 € .

Oscilan entre . Reventa prémium y paquetes de hospitalidad VIP: Suelen oscilar entre 180 € y más de 400 €.

Liverpool vs FC Porto en la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el FC Porto

El Liverpool ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Crystal Palace en la Premier League, después de caer por 3-2 frente al Fenerbahce en la Champions League. Durante esta racha también venció al Brighton por 2-0 en liga y, en esos cinco encuentros, marcó siete goles y encajó cinco.

El FC Porto ha ganado sus últimos cinco partidos. En el más reciente se impuso por 2-1 al Vitoria de Guimaraes en la Liga Portugal y también derrotó por 4-1 al Napoli en la Champions League. El Porto ha marcado 12 goles y ha encajado solo dos en esos cinco encuentros, incluida una victoria por 4-0 ante el Estoril.

Liverpool vs FC Porto: enfrentamientos directos recientes

El último enfrentamiento entre ambos equipos se produjo en noviembre de 2021, cuando el Liverpool ganó por 2-0 en Anfield en la fase de grupos de la Champions League. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Liverpool ha dominado con cuatro victorias y un empate, mientras que el único resultado positivo del Porto fue una victoria por 1-0 en casa en marzo de 2018. El Liverpool ha marcado 13 goles y ha encajado solo dos en esos cinco partidos.