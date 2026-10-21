El Liverpool recibe al Manchester United el domingo 22 de noviembre de 2026 en Anfield, Liverpool.

En su enfrentamiento más reciente, disputado en mayo de 2026, el Manchester United se impuso al Liverpool por un ajustado 3-2 en un emocionante partido en Old Trafford.

Antes de ese encuentro, el Liverpool había logrado una contundente victoria por 3-0 en Old Trafford a principios de la temporada 2024–25, una muestra de lo imprevisibles y disputados que siguen siendo estos duelos.

¿Cuándo se juega el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

El Liverpool contra el Manchester United se disputa en Anfield, Liverpool, el domingo 22 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:30 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester United en Anfield, generalmente hay varias vías principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Tanto el Liverpool FC como el Manchester United cuentan con categorías de venta y sistemas de sorteo oficiales para aficionados locales y visitantes. Los socios con suficientes puntos de fidelidad o quienes resulten seleccionados en los sorteos de entradas de los clubes pueden comprar entradas a su precio original directamente en los portales oficiales de venta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales de los clubes están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan los cupos de venta inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool contra el Manchester United de la Premier League?

Estos son los precios generales de las entradas para el Liverpool contra el Manchester United en Anfield:

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar para el partido: Los asientos de entrada general suelen costar aproximadamente entre 35 £ y unos 60 £ , según la grada y la zona concretas del estadio.

Precios reducidos para jóvenes y otros colectivos: Los niños, los adultos jóvenes y los aficionados de mayor edad que cumplan los requisitos pueden acceder a entradas a precio reducido a través de los canales oficiales de los clubes, generalmente con descuentos del 50 % o más respecto al precio original de la entrada estándar para adultos.

Paquetes de hospitalidad: Los paquetes oficiales de hospitalidad y VIP tienen precios iniciales considerablemente más altos, que suelen oscilar entre 300 £ y bastante más de 1.000 £ por persona, según la sala, las opciones de restauración y los servicios incluidos para el día del partido.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta inicial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Reventa de entradas generales: Los asientos estándar suelen partir de unos 150 £ a 250 £ y pueden superar las 500 £ en las ubicaciones con mejores vistas.

Reventa de asientos prémium: Los asientos de categoría superior o mejor situados junto a las bandas suelen alcanzar precios de 400 £ a más de 800 £ , según lo cerca que esté el partido y la demanda general del mercado.

Liverpool contra Manchester United en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Manchester United

El Liverpool llega a este partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su compromiso más reciente terminó con una victoria por 1-2 ante el Brentford en la Premier League, y durante esa racha también marcó seis goles al LASK en la Champions League. Su único tropiezo fue una derrota por 0-3 en casa ante el Manchester City. En esos cinco partidos, el Liverpool ha marcado siete goles y ha encajado seis, lo que refleja tanto su peligro ofensivo como sus ocasionales problemas defensivos.

Los últimos cinco partidos del Manchester United cuentan una historia distinta: un empate, dos empates y dos derrotas, sin ninguna victoria. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante el Leeds United, y durante ese periodo también perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid en la Champions League. El United ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros, un balance que refleja la irregularidad que Carrick intenta corregir.

Liverpool contra Manchester United: resultados de los últimos enfrentamientos directos

Los enfrentamientos recientes entre ambos clubes han sido muy igualados. El Manchester United ganó el duelo más reciente por 3-2 en Old Trafford en mayo de 2026, pero el Liverpool logró una victoria por 1-2 en Anfield en octubre de 2025. Los resultados de los últimos cinco partidos registrados entre ambos se han repartido, aunque el United lleva una ligera ventaja en el balance global. Los goles han abundado en los enfrentamientos recientes y ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse al otro durante un periodo prolongado.