El Liverpool recibe al Brighton el domingo 25 de octubre de 2026 en Anfield, en Liverpool.

Históricamente, el Liverpool ha dominado los enfrentamientos directos, con 25 victorias en 46 partidos oficiales, frente a las 9 del Brighton. Pese a ese balance favorable, el Brighton le ha complicado las cosas con frecuencia en las últimas temporadas, con partidos de muchos goles tanto en Anfield como en el Amex Stadium.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Liverpool contra el Brighton, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Liverpool contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

Premier League - Jornada 8 25 oct 2026 - 10:00 Anfield

¿Cómo comprar entradas para el Liverpool contra el Brighton & Hove Albion de la Premier League?

La demanda de entradas para los partidos de la Premier League en Anfield siempre es alta, y el encuentro del Liverpool en casa contra el Brighton & Hove Albion no es una excepción. Estas son las principales formas de conseguir entradas para las zonas local y visitante.

1. Canales oficiales de los clubes (partido en Anfield)

Sorteo oficial para socios del LFC: Para comprar entradas estándar a precio habitual directamente al Liverpool FC, debes contar con una afiliación oficial LFC All Red (Full, Light o Junior).

2. Opciones para la zona visitante (aficionados del Brighton)

Cupo oficial del Brighton & Hove Albion: Para sentarte en la zona visitante de Anfield, debes comprar las entradas directamente a través del portal oficial de venta del Brighton & Hove Albion. Tienen prioridad los abonados del Brighton y los miembros de MyAlbion+, según los puntos de fidelidad acumulados en anteriores partidos fuera de casa.

3. Plataformas de reventa de entradas

En plataformas de reventa como StubHub suele haber localidades ofrecidas por revendedores si se agotan las entradas oficiales, aunque los precios pueden diferir del valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Liverpool contra el Brighton & Hove Albion de Liga?

Los precios de las entradas para el Liverpool contra el Brighton & Hove Albion varían según se compren entradas generales a su valor nominal o localidades en plataformas de reventa.

1. Entrada general estándar (valor nominal)

El club fija los precios de las entradas estándar para adultos adquiridas directamente mediante el sorteo oficial o el sistema de intercambio de entradas del Liverpool FC:

Entradas para adultos: de 30 £ a 62,75 £ (según la grada y el nivel de Anfield)

Entradas con descuento (mayores de 65 años y adultos jóvenes): aproximadamente de 22,50 £ a 47 £

Entradas infantiles (menores de 17 años): de 9 £ a 15 £

Entradas para socios locales: 9 £ (zona de la grada principal superior reservada para residentes locales)

2. Plataformas de reventa de entradas

Como las entradas estándar para partidos de gran demanda contra rivales de primer nivel suelen agotarse durante la fase de venta oficial para socios, los precios en plataformas de reventa comoStubHubfluctúan según la demanda:

Precios de partida: Las localidades de entrada general estándar suelen partir de unos 95 £ a 120 £ en las plataformas de reventa.

Precios medios: Las localidades centrales de la grada inferior o situadas en las bandas cuestan de media entre 150 £ y 250 £ o más .

Paquetes de hospitalidad y VIP: Los paquetes oficiales de hospitalidad para el día del partido parten de aproximadamente 200 £ a 350 £ o más por persona.

Liverpool contra Brighton & Hove Albion en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Liverpool y el Brighton & Hove Albion

El Liverpool ha ganado tres partidos, empatado uno y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 a domicilio contra el Bournemouth en la Premier League, y también venció por 3-1 al Tottenham en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, el Liverpool ha marcado ocho goles y ha encajado tres. Los únicos puntos que se ha dejado fueron en un empate sin goles a domicilio contra el Fulham. El Brighton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y su única derrota fue un 4-3 contra el Chelsea a finales de agosto. El Brighton ha marcado 14 goles en esa racha, incluida una goleada por 5-0 al Coventry City y la victoria por 3-0 ante el Arsenal, y solo ha encajado cinco en esos encuentros.

Liverpool contra Brighton & Hove Albion: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en marzo de 2026, cuando el Brighton ganó por 2-1 en el Amex Stadium en la Premier League. Antes, el Liverpool había derrotado al Brighton por 3-0 en Anfield en un partido de la FA Cup disputado en febrero de 2026. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Brighton ha ganado dos y el Liverpool, tres. Entre ambos equipos han marcado 18 goles en esos partidos.