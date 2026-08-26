Cómo conseguir entradas para el Lille vs Troyes: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lille se enfrenta al Troyes el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq.

El Lille afronta esta serie de partidos con el objetivo de aprovechar su ventaja como local bajo la dirección de su cuerpo técnico. Mientras, el Troyes viaja a Villeneuve-d'Ascq en busca de un resultado crucial a domicilio ante un rival formidable.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lille vs Troyes, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lille vs Troyes de la Ligue 1?

El Lille vs Troyes se disputa en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, con el saque inicial programado para esta jornada de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 4 13 sept 2026 - 09:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

¿Cómo comprar entradas para el Lille vs Troyes de la Ligue 1?

La compra de entradas para el partido de Ligue 1 entre el LOSC Lille y el ES Troyes AC, programado para el 13 de septiembre de 2026 en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, implica varias vías habituales:

Sitio web oficial del club: El método más directo y seguro es visitar el sitio web oficial del LOSC Lille. Dirígete a su sección de entradas o de día de partido para comprar entradas directamente al club una vez que se abra la venta al público general o las ventanas exclusivas para socios.

Taquilla / oficina de entradas del estadio: Los aficionados locales o los viajeros pueden visitar la taquilla del Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq antes del día del partido para comprar entradas en persona, sujetas a disponibilidad.

Plataformas de reventa y comparación de entradas: Si los canales oficiales del club están agotados o buscas zonas específicas del estadio, como fondos, esquinas o vistas laterales, los mercados secundarios de entradas y los agregadores, como StubHub, rastrean el inventario disponible de los vendedores de entradas.

Ventajas de la membresía del club: Si tienes una membresía del Lille o estatus de abonado, estate atento a las notificaciones por correo electrónico sobre ventanas prioritarias priority-window, que a menudo conceden acceso anticipado antes de que comiencen las ventas generales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lille vs Troyes de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre el LOSC Lille y el ES Troyes AC el 13 de septiembre de 2026 varían en función de la plataforma, la zona del estadio y la antelación con la que compres:

Venta general oficial del club: Las entradas a precio facial compradas directamente a través del sitio web oficial del LOSC Lille suelen comenzar en tarifas base más bajas para asientos estándar en los fondos o en las esquinas superiores.

Mercado secundario y plataformas de reventa: En los mercados de comparación y reventa de entradas, como StubHub, las entradas más baratas para este partido comienzan en torno a 11 € , con promedios generales de la plataforma que oscilan aproximadamente entre 55 € y 134 € dependiendo de la selección del asiento.

Zonas del estadio: Las vistas premium en lateral o los asientos centrales en tribuna en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy alcanzan precios más altos, con frecuencia a partir de 65 € a 85 €+ (85 $ a 110 $+) en las redes de distribución de entradas.

Lille vs Troyes de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lille vs Troyes

El Lille llega a este encuentro con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su salida más reciente fue una victoria por 2-0 en Ligue 1 ante el Angers el 23 de agosto, que representó su único resultado competitivo en esta racha. Antes de eso, empató 1-1 con el Everton y 2-2 con el Hamburger SV en pretemporada, venció 6-3 al OH Leuven y perdió 2-1 contra el Union St. Gilloise. El Lille marcó 14 goles en esos cinco partidos y encajó siete.

El Troyes llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un empate 0-0 en Ligue 1 con el Paris FC el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 tanto con el Panetolikos como con el Auxerre en amistosos de pretemporada, derrotó 5-2 al GOAL FC y ganó 3-0 contra el Grenoble. El Troyes marcó nueve goles y encajó dos en esos cinco partidos.

Lille vs Troyes: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue el 3 de junio de 2023, cuando Troyes y Lille empataron 1-1 en un partido de Ligue 1. Antes de eso, el Lille venció 5-1 al Troyes en casa en la Ligue 1 en enero de 2023, y también ganó 2-0 en una eliminatoria de la Coupe de France entre ambos equipos a comienzos de ese mismo mes. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Lille ha ganado tres veces por una del Troyes, con un partido terminado en empate.