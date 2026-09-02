El Levante se enfrenta al Barcelona el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia.

Su anterior enfrentamiento en la máxima categoría, en febrero de 2026, terminó con una cómoda victoria por 3-0 del Barcelona en casa, en el Spotify Camp Nou. Mientras ambos equipos se preparan para este partido de liga de las primeras jornadas, el Barcelona aspira a mantener su gran momento, mientras que el Levante busca aprovechar el factor campo.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante vs Barcelona, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Levante vs Barcelona de LaLiga?

El Levante recibe al Barcelona en el Estadio Ciudad de Valencia en un partido de LaLiga, con el saque inicial programado para esta jornada.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido de LaLiga entre Levante y Barcelona en el Estadio Ciutat de València el 13 de septiembre de 2026, sigue estos principales canales de compra:

Portal oficial de entradas del Levante UD: Compra directamente a través de la web oficial del club o en la taquilla del Estadio Ciutat de València ( Taquillas ). Esta es la forma más segura de conseguir entradas a su precio oficial.

Portal oficial visitante del FC Barcelona: Los socios del FC Barcelona y las peñas oficiales ( penyes ) pueden solicitar entradas asignadas a la zona visitante directamente a través de la sección de venta de entradas del FC Barcelona.

Plataformas secundarias de venta de entradas: Revendedores de entradas o mercados secundarios principales como LiveFootballTickets .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante vs Barcelona de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido entre Levante y Barcelona en el Estadio Ciutat de València varían según compres entradas oficiales a precio de venta o entradas en mercados secundarios.

Entradas oficiales a precio de venta (Levante UD): Las entradas oficiales estándar directamente del club suelen empezar en torno a las 75-80 £ (90 €) para los fondos o las esquinas (Gol Corner), y suben hasta 195-200 £ (230 €) para asientos premium en la grada central (Tribuna Central).

Entradas oficiales para la grada visitante (cupo del FC Barcelona): Las entradas para el sector visitante distribuidas a través del portal oficial de aficionados del FC Barcelona suelen tener un precio estandarizado para visitantes en LaLiga de alrededor de 25-30 £ (30 €).

Mercados secundarios de reventa: En el mercado secundario, como LiveFootballTickets , los precios iniciales se sitúan en torno a 100-165 £ (120-195 €) para asientos de categoría básica, mientras que las localidades de alta demanda o VIP pueden superar las 300-350 £ o más , según la ubicación del asiento y las comisiones del revendedor.

Levante vs Barcelona en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante vs Barcelona

El Levante ha tenido problemas para lograr resultados en sus últimos cinco partidos, con un balance de una victoria, ningún empate y tres derrotas en esa racha, y su único encuentro competitivo se saldó con una derrota por 3-0 ante el Espanyol en la jornada inaugural de LaLiga. Su única victoria llegó ante Al Qadsiah en pretemporada. A lo largo de esos cinco partidos, el Levante marcó tres goles y encajó siete, lo que refleja a un equipo al que le ha costado rendir en ambas áreas.

El Barcelona llega en gran forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su duelo más reciente fue un triunfo por 5-0 ante el Elche en su estreno en LaLiga, y también venció 5-2 al Basel en la preparación de pretemporada. La única mancha en esa racha fue una derrota por 1-0 ante el Udinese durante la pretemporada. El Barcelona marcó nueve goles en esos cinco partidos y encajó dos, lo que subraya la producción ofensiva del equipo de Flick de cara a este encuentro.

Levante vs Barcelona: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue en febrero de 2026, cuando el Barcelona ganó 3-0 en casa en LaLiga. Antes de eso, el Levante recibió al Barcelona en agosto de 2025, con victoria visitante por 3-2 en el Estadio Ciudad de Valencia. En los últimos cinco enfrentamientos directos de este conjunto de datos, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, mientras que el Levante aún no ha logrado una victoria en ninguno de esos partidos.

Clasificación del Levante vs Barcelona

En LaLiga, el Levante ocupa actualmente la 20.ª posición, mientras que el Barcelona es cuarto tras la jornada inaugural.