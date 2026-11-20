El Levante recibe al Deportivo Alavés el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Estadio Ciudad de Valencia.

Después de que el Alavés lograra una ajustada victoria por 2-1 en Mendizorrotza en la jornada inaugural de agosto de 2025, el Levante respondió con un contundente triunfo por 2-0 en el Estadio Ciudad de Valencia en febrero de 2026. En aquel último enfrentamiento, el Levante aprovechó la expulsión de Víctor Parada en la segunda parte y el suplente Carlos Espí marcó dos goles en los minutos finales para asegurar los tres puntos.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Levante-Deportivo Alavés, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el Levante-Deportivo Alavés de LaLiga?

El Levante-Deportivo Alavés se disputa en el Estadio Ciudad de Valencia, en Valencia, el domingo 13 de diciembre de 2026.

Primera División - Jornada 16 13 dic 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

¿Cómo comprar entradas para el Levante-Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo Levante-Deportivo Alavés de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del Levante UD: La forma más directa y segura de comprar entradas ordinarias para el partido es a través del portal oficial de venta del Levante (levanteud.com). La venta al público general suele abrir una o dos semanas antes del encuentro, según los plazos de liberación de localidades de los abonados.

La forma más directa y segura de comprar entradas ordinarias para el partido es a través del portal oficial de venta del Levante (levanteud.com). La venta al público general suele abrir una o dos semanas antes del encuentro, según los plazos de liberación de localidades de los abonados. Canales oficiales del Deportivo Alavés: Si vas a apoyar al equipo visitante o buscas una entrada para la zona visitante, consulta la plataforma oficial de venta del Alavés (alaves.com). Las entradas visitantes suelen gestionarse directamente a través de la taquilla del club visitante para las peñas registradas y los aficionados que viajan por su cuenta.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de LaLiga cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Levante-Deportivo Alavés de LaLiga?

Estas son las opciones de precios para las entradas del próximo Levante-Deportivo Alavés de LaLiga:

1. Canales oficiales de los clubes

Zonas de Gol (Gol Orriols y Gol Alborraya, alto y bajo): Desde unos 50 € .

Desde unos . Zonas de Grada Central (alta y baja): Generalmente, unos 70 € .

Generalmente, unos . Tribuna Lateral y Tribuna Baja: Aproximadamente 90 € .

Aproximadamente . Tribuna Central: Alrededor de 100 € .

Alrededor de . Zona visitante (Grada Visitante): Normalmente, un precio regulado de unos 25 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Localidades estándar o de Gol alto: Suelen partir de unos 60 a 75 € .

Suelen partir de unos . Localidades laterales o de categoría 2: Cuestan entre 140 y 185 € .

Cuestan entre . Localidades prémium, de categoría 1 y VIP: Van desde 200 € hasta más de 260 €.

Levante-Deportivo Alavés de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Levante y el Deportivo Alavés

El Levante ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. En su encuentro más reciente venció por 2-1 a domicilio al CD Tarancon en la Copa del Rey el 12 de noviembre. Antes había empatado 0-0 con el Celta de Vigo en LaLiga, y su mejor resultado de esta racha fue la victoria por 3-1 ante el Athletic de Bilbao el 21 de octubre. Ha encajado goles en tres de sus cinco partidos y ha perdido dos encuentros ligueros consecutivos contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad.

El Alavés ha logrado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Venció por 6-1 al Anaitasuna FT en la Copa del Rey el 10 de noviembre, aunque sus resultados en LaLiga han sido más irregulares. La derrota por 6-1 ante el Barcelona el 31 de octubre fue el peor resultado de su reciente racha, mientras que los empates contra el Sevilla y el Málaga le han aportado cierta estabilidad. No ha marcado en dos de sus cinco partidos.

Levante-Deportivo Alavés: resultados de sus últimos enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en LaLiga el 27 de febrero de 2026, cuando el Levante ganó por 2-0 en el Estadio Ciudad de Valencia. Antes, el Alavés había logrado una victoria por 2-1 en casa en la jornada inaugural de la temporada 2025-26 de LaLiga, en agosto de 2025. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Levante lleva ventaja con tres victorias frente a una del Alavés y un empate.