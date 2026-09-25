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Cómo conseguir entradas para el Lens vs Sporting CP: precios de la Champions League, información del partido, ventas de última hora y más

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El Lens se enfrenta al Sporting CP en la Champions League. Así puedes conseguir tus entradas

El Lens se enfrenta al Sporting CP el martes 13 de octubre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ambos clubes llegan a este partido con la moral alta tras arrancar sus campañas europeas con victorias en la jornada inaugural. El RC Lens logró un emocionante triunfo por 3-2 sobre el Slavia de Praga en la jornada 1, mientras que el Sporting CP consiguió una sólida victoria por 3-1 ante el Galatasaray.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Lens vs Sporting CP, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Lens vs Sporting CP de la Champions League?

El Lens vs Sporting CP comienza en el Stade Bollaert-Delelis de Lens el martes 13 de octubre de 2026.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens vs Sporting CP de la Champions League?

Para comprar entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el RC Lens y el Sporting CP en el Stade Bollaert-Delelis el martes 13 de octubre de 2026, sigue estas principales opciones de compra:

1. Canales oficiales del club

  • Portal oficial de venta de entradas del RC Lens: La forma principal y más segura de comprar entradas es directamente a través de la web oficial de venta de entradas del RC Lens (billetterie.rclens.fr). Las entradas para los partidos en casa se ponen a la venta por fases, a menudo dando prioridad a los abonados y a los socios del club antes de llegar a la venta general.
  • Plataforma de reventa del RC Lens: Si las entradas generales se agotan, el RC Lens gestiona un mercado oficial de reventa de entradas en su plataforma de ticketing, donde los abonados revenden asientos verificados a su valor nominal.
  • Sección visitante del Sporting CP: Si apoyas al Sporting CP, las entradas asignadas para la zona visitante suelen venderse directamente a través del sistema oficial de venta de entradas del Sporting CP a miembros registrados.

2. Mercados secundarios y de reventa

  • Si las ventas oficiales primarias están agotadas, se pueden encontrar entradas en plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo. Ten en cuenta que los precios en las plataformas secundarias varían en función de la demanda y los fijan vendedores individuales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens vs Sporting CP de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el RC Lens y el Sporting CP en el Stade Bollaert-Delelis varían en función del canal de venta y de la categoría del asiento:

  • Ventas oficiales primarias: Las entradas estándar de día de partido directamente a través del RC Lens suelen partir de unos 30 € a 55 € para los fondos detrás de la portería (Norte/Sur) y llegan hasta 90 € a 250 € para los asientos premium de lateral (Este/Oeste) y los paquetes hospitality.
  • Reventa oficial entre particulares: Las entradas de reventa compradas a través de la plataforma oficial de reventa del RC Lens se venden a valor nominal y, por lo general, parten de entre 35 € y 80 € para asientos estándar.
  • Mercados secundarios: En plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo, los asientos de acceso general suelen partir de alrededor de 85 € a 125 €, mientras que las categorías de centro del campo o de alta demanda alcanzan 200 € a 450 €+.

Lens vs Sporting CP, Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens vs Sporting CP

El Lens ha ganado dos y ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con ocho goles a favor y seis en contra. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Le Mans en la Ligue 1 el 13 de septiembre, después de su victoria por 3-2 sobre el Slavia de Praga en la Champions League. Antes, perdió 1-0 ante el Lorient y 2-1 ante el Strasbourg en dos derrotas consecutivas en la Ligue 1. Su mejor actuación en este periodo fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre el 22 de agosto.

El Sporting CP ha ganado tres y ha empatado dos de sus últimos cinco partidos, con 11 goles marcados y tres encajados. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Famalicão en la Liga de Portugal el 13 de septiembre, antes del cual venció 3-1 al Galatasaray en la Champions League. También sumó victorias ante el Nacional, el Rio Ave y el Alverca, y no ha perdido en ninguno de sus últimos cinco partidos.

RCL

RCL - Formulario

STR
L2-1
FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
Gol marcado (encajado)
7/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

RA
W0-4
NAC
W2-0
GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lens vs Sporting CP: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles de enfrentamientos directos para este partido entre el Lens y el Sporting CP.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

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