Cómo conseguir entradas para el Lens vs Lorient: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Lens se enfrenta al Lorient el sábado 5 de septiembre de 2026 en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ambos equipos llegan a este partido de inicio de temporada con el objetivo de afianzarse en la mitad alta de la clasificación, con el Lens actualmente 7.º y el Lorient en 9.ª posición. En su encuentro liguero más reciente, en marzo de 2026, el Lorient logró una victoria en casa por 2-1 sobre el Lens, aunque el Lens había ganado previamente por 3-0 en su último enfrentamiento en el Stade Bollaert-Delelis.

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¿Cuándo es el saque inicial del Lens vs Lorient de la Ligue 1?

El Lens vs Lorient comienza en el Stade Bollaert-Delelis de Lens.

Ligue 1 - Jornada 3 5 sept 2026 - 11:15 Stade Bollaert-Delelis

¿Cómo comprar entradas para el Lens vs Lorient de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre RC Lens y FC Lorient en el Stade Bollaert-Delelis el 5 de septiembre de 2026, sigue estas opciones:

Sitio web oficial: Compra entradas primarias a precio oficial directamente a través del portal de venta de entradas del RC Lens.

Reventa oficial: Compra entradas secundarias verificadas entre aficionados directamente en la plataforma de reventa del RC Lens si se agota el inventario primario.

Puntos de venta oficiales: Accede a los cupos de distribución general a través de socios franceses autorizados de venta de entradas como Ticket master France y France Billet.

Mercados secundarios: Asegura reventas entre aficionados a través de plataformas de entradas de terceros como StubHub .

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lens vs Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el Lens vs Lorient en el Stade Bollaert-Delelis el 5 de septiembre de 2026 se desglosan de la siguiente manera:

Entradas primarias oficiales: Las entradas estándar de día de partido directamente del club oscilan entre 15 £ y 60 £ (18 € y 70 €), según la grada y la categoría del asiento.

Reventa oficial de entradas: Los asientos verificados entre aficionados en la plataforma oficial generalmente empiezan en torno a 25 £ y 55 £ (30 € y 65 €) a precio oficial.

Vendedores oficiales: Los proveedores franceses autorizados de entradas suelen ofrecer localidades desde 20 £ y 65 £ (25 € y 75 €).

Mercados secundarios: Compara opciones de entradas en plataformas secundarias como StubHub , que actualmente ofrece entradas de acceso básico a partir de 42 £ y 55 £ (55 $ y 72 $ USD / 50 € y 65 €).

Lens vs Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Lens vs Lorient

El Lens llega a su estreno en la Ligue 1 con un balance de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un resultado registrado como empate en los datos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 1-0 sobre el Paris Saint-Germain en el Trophée des Champions el 16 de agosto, un resultado que le confirmó como campeón de la Supercopa. También venció al Villarreal por 3-1 y al Crystal Palace por 3-0 en pretemporada, aunque las derrotas ante Sunderland (0-2) y Famalicão interrumpieron esa racha.

El Lorient llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-1 ante el Elversberg el 15 de agosto. Antes de ese tropiezo, había mostrado intención ofensiva con una victoria por 5-1 sobre el UNFP FC y triunfos consecutivos ante Guingamp y Nantes, aunque también figuró en su calendario de pretemporada una derrota por 2-1 ante Angers.

Lens vs Lorient: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 14 de marzo de 2026, cuando el Lorient venció al Lens por 2-1 en casa. Antes de eso, el Lens había ganado por 3-0 cuando los equipos se enfrentaron en el Bollaert-Delelis en noviembre de 2025. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos clubes, el Lens tiene el mejor balance general, con tres victorias por una del Lorient y un encuentro que terminó en empate.

Clasificación de Lens y Lorient

En la tabla de la Ligue 1, el Lens ocupa actualmente la séptima posición, mientras que el Lorient es noveno.