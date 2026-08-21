Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Newcastle United: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Cuando Leeds United y Newcastle United se enfrentaron por última vez en la liga en St James' Park, en enero, los aficionados disfrutaron de un thriller de siete goles. ¿Serán capaces de firmar otro clásico cuando vuelvan a verse las caras, esta vez en Elland Road, el lunes 14 de septiembre? Puedes seguir la acción bajo los focos reservando tus entradas hoy mismo.

A pesar de ponerse por delante hasta en tres ocasiones durante ese memorable duelo de enero, con goles de Brenden Aaronson, por partida doble, y Dominic Calvert-Lewin, el Leeds acabó lamentándolo después de que el Newcastle marcara dos veces en el tiempo de descuento para llevarse los tres puntos.

El Leeds de Daniel Farke ha arrancado esta campaña con buen pie, logrando victorias importantes en la Premier League y la Carabao Cup. Ahora buscará mantener ese impulso y sabe lo importantes que serán los triunfos en casa a lo largo de la temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Newcastle United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de la Premier League entre Leeds United y Newcastle United?

El Leeds United vs Newcastle United se disputa en Elland Road (Leeds) el lunes 14 de septiembre, con inicio programado a las 20:00 BST.

Premier League - Jornada 4 14 sept 2026 - 15:00 Elland Road

Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Newcastle United de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación anti-reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Newcastle United de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior, normalmente sub-18 o sub-21, estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y las franjas de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles, por ejemplo, categoría A, B o C. Los duelos más destacados contra rivales del top seis o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y los de la parte baja tienen un precio prémium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para participar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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