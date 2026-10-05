Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Manchester United: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Leeds United se enfrenta al Manchester United el domingo 18 de octubre de 2026 en Elland Road, en Leeds.

En 113 enfrentamientos oficiales a lo largo de la historia, el Manchester United cuenta con ventaja histórica, con 50 victorias en total, frente a las 26 del Leeds y 37 empates. En su duelo oficial más reciente en la Premier League, el Leeds United logró una memorable victoria por 2-1 a domicilio en Old Trafford en abril de 2026.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Manchester United, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Leeds United vs Manchester United de la Premier League?

El Leeds United vs Manchester United comienza en Elland Road, en Leeds, el domingo 18 de octubre de 2026.

Premier League - Jornada 7 18 oct 2026 - 09:00 Elland Road

¿Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Manchester United de la Premier League?

Para comprar entradas para un partido de alta demanda de la Premier League como el Leeds United vs Manchester United, sigue estas vías y pasos oficiales:

Taquilla oficial del club

Hazte socio oficial del club Aficionados locales: Las entradas para los partidos en casa se venden exclusivamente a través del portal oficial de venta de entradas del club anfitrión (por ejemplo, Leeds United Official Ticketing para los partidos en Elland Road, o Manchester United Ticketing para los partidos en Old Trafford). Debes tener una membresía oficial activa del club correspondiente para poder solicitarlas.

Aficionados visitantes: Las entradas visitantes son asignadas estrictamente por el club visitante a sus propios abonados y socios con una alta puntuación de fidelidad/prioridad. Solicítalas a través de sorteos de entradas y ventanas prioritarias Debido a la enorme demanda de este derbi, las entradas estándar rara vez salen a la venta general.

Por lo general, los socios deben participar en un sorteo oficial del partido o comprar durante las fechas de ventana de sorteo/prioridad anunciadas en la web del club anfitrión. Consulta el intercambio oficial de entradas Si te pierdes la venta inicial o el sorteo, consulta la plataforma oficial Ticket Exchange del club anfitrión cuando se acerque el día del partido. Los abonados que no puedan asistir vuelven a poner sus asientos a la venta legalmente, a precio nominal, para otros socios oficiales.

Hospitality y paquetes de viaje autorizados

Si no eres socio oficial o te has quedado fuera del sorteo, la forma legal más fiable de conseguir una entrada es comprar un paquete oficial de hospitality para día de partido:

Hospitality oficial: Disponible directamente a través de la web del club anfitrión. Incluye asientos premium junto con restauración, acceso a salas o ventajas previas al partido.

Plataformas secundarias de entradas

Las plataformas secundarias de venta de entradas, como StubHub, suelen tener asientos ofrecidos por revendedores si las entradas oficiales se agotan, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Manchester United de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Leeds United vs Manchester United varían significativamente según compres entradas a precio nominal a través de los canales oficiales del club o adquieras entradas secundarias/de reventa.

Precios oficiales del club (valor nominal)

Cuando se compran directamente a través de sorteos oficiales del club, membresías o el intercambio oficial de entradas, los precios estándar de las entradas de la Premier League suelen situarse en estos rangos:

Entradas de adulto: de 30 £ a 60 £ (según la categoría y la zona de asientos en Elland Road u Old Trafford).

Entradas reducidas y júnior: de 15 £ a 35 £.

Sector visitante oficial: Limitado a 30 £ para aficionados visitantes adultos en todos los partidos de la Premier League.

Precios del mercado secundario y de reventa

Como se trata de un duelo de rivalidad con una demanda muy alta, las entradas oficiales se agotan casi de inmediato entre los socios de los clubes. En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios suben en función de la demanda:

Precios de salida/más bajos anunciados: Por lo general, arrancan en torno a 110 £ - 375 £ por asiento.

Precios medios anunciados: Suelen situarse entre 300 £ - 600 £ para asientos estándar de grada general.

Paquetes de hospitality para día de partido: Van de 300 £ a 850 £+ en función de la restauración incluida, el acceso a salas y los asientos premium acolchados.

Leeds United vs Manchester United, Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Leeds United vs Manchester United

El Leeds United ha ganado dos, empatado dos y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 6-3 ante el Chelsea en la tercera ronda de la Carabao Cup, un resultado que llegó después de dos empates consecutivos en la Premier League ante Brighton y Brentford, ambos por 1-1. Antes, el Leeds logró dos victorias frente al Nottingham Forest, incluida una victoria por 2-0 en la Carabao Cup. En esos cinco partidos, marcó seis goles y encajó doce.

El Manchester United ha ganado uno, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos oficiales y amistosos, con un empate amistoso adicional. Su mejor resultado en esa racha fue una victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town en la Premier League el 30 de agosto. Empató 2-2 con el Everton en su partido de liga más reciente, el 6 de septiembre, y cayó 2-0 ante el Hull City anteriormente en la temporada. En cinco partidos, el United marcó diez goles y encajó diez.

Leeds United vs Manchester United: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un empate amistoso 1-1 el 12 de agosto de 2026, disputado en Old Trafford. En partidos oficiales, el Manchester United ganó el último duelo de la Premier League por 2-1 en Old Trafford en abril de 2026, mientras que el anterior enfrentamiento liguero en Elland Road, en enero de 2026, también terminó 1-1. En los cinco encuentros más recientes registrados, ninguno de los dos equipos ha dominado, con resultados repartidos entre victorias, empates y una sola victoria a domicilio del Leeds.