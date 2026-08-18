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Cómo conseguir entradas para el Leeds United vs Brentford: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el estreno de Leeds en casa en la Premier League contra el Brentford

El ambiente siempre es eléctrico cuando el Leeds United juega en Elland Road, y lo será más que nunca para su estreno en casa en la Premier League el domingo 30 de agosto contra el Brentford. No dejes pasar la oportunidad de formar parte de una gran ocasión y reserva hoy mismo tus entradas para el partido.

El Leeds disipó la pasada temporada cualquier preocupación por el descenso con un fuerte final de campaña. Encadenó dos meses sin perder entre marzo y mayo, un periodo que incluyó tres victorias consecutivas en Elland Road. El equipo de Daniel Farke, que ahora cuenta con el muy cotizado Harry Wilson, tratará de mantener ese impulso en casa.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United vs Brentford, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Leeds United y Brentford?

El Leeds United vs Brentford está programado para comenzar a las 14:00 BST en Elland Road, en Leeds, el domingo 30 de agosto.

crest
Premier League - Jornada 2
Elland Road

Cómo comprar entradas para el Leeds United vs Brentford de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, gestionadas a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido reemplazadas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se inscriben durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United vs Brentford de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Junior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.
  • Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos más destacados contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y los de grada baja tienen precios premium, mientras que los asientos de grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago del club activa para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes tienen un tope de 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

LEE

LEE - Formulario

RBL
W2-0
MUN
L1-1
FCA
W4-0
NFO
W0-1
NFO
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/1
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BRE

BRE - Formulario

LIV
D1-1
REN
W2-4
SGE
W7-0
TOT
W3-0
BIR
W1-6
Gol marcado (encajado)
21/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial reciente entre ambos

Cara a cara

LeedsEmpateBrentford
1
3
1
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
F
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
5
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Leeds badge
Leeds
LEE
2
F
5Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Noticias de los equipos y plantillas

Leeds contra Brentford alineaciones

3-4-2-1
Leeds crest
Leeds
LEE
Formación
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
J. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinB. AaronsonB. AaronsonN. OkaforN. OkaforE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinC. KelleherC. KelleherK. AjerK. AjerN. CollinsN. CollinsK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. SchadeK. SchadeM. DamsgaardM. DamsgaardV. JaneltV. JaneltM. SangareM. SangareJ. AnthonyJ. AnthonyI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
3-4-2-1
Leeds

Once inicial

Brentford

Suplentes

Manager

  • D. Farke
  • K. Andrews
Leeds

Lesiones y suspensiones

Brentford

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
L
W
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
W
W
D
L
W
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
W
D
D
D
W
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
D
W
D
D
W
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
8
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
L
D
L
W
W
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
L
W
L
L
W
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
D
L
D
W
L
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
L
L
D
W
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
W
L
D
L
L
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
L
D
D
D
L
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
D
D
L
L
L
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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