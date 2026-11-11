Cómo conseguir entradas para el Leeds United-Ipswich Town: precios de la Premier League, información del partido, venta de última hora y más

Leeds United recibe a Ipswich Town el sábado 5 de diciembre de 2026 en Elland Road, en Leeds.

En sus enfrentamientos oficiales más recientes, durante la temporada 2023-24 de la Championship, Leeds se impuso en ambos partidos: primero logró una emocionante victoria por 4-3 en Portman Road y después ganó con autoridad por 4-0, sin encajar goles, en Elland Road. Históricamente, los encuentros entre estos dos clubes en Elland Road suelen disputarse en un ambiente apasionado y tener mucho en juego, dada su rica trayectoria en el fútbol inglés.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United contra el Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Leeds United contra el Ipswich Town de la Premier League?

El Leeds United contra el Ipswich Town se disputa en Elland Road, en Leeds, el sábado 5 de diciembre de 2026.

Premier League - Jornada 14 5 dic 2026 - 10:00 Elland Road

¿Cómo comprar entradas para el Leeds United contra el Ipswich Town de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre Leeds United e Ipswich Town, puedes explorar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La principal fuente, y la más fiable, para conseguir entradas a su precio original es la plataforma oficial de venta de entradas del Leeds United, aunque la disponibilidad depende en gran medida de si eres socio, por ejemplo, a través de My Leeds Membership.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se han agotado las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United contra el Ipswich Town de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre Leeds United e Ipswich Town:

1. Canales oficiales del club

Entrada general para adultos: Suelen costar entre 35 y 60 £ .

Suelen costar entre . Entradas con descuento (menores y mayores): Suelen costar entre 20 y 40 £ .

Suelen costar entre . Paquetes de hospitalidad: Las experiencias prémium de hospitalidad para el día del partido parten de unos 150 a 250 £ o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Reventa de entradas generales: Los precios suelen partir de unos 75 a 110 £ .

Los precios suelen partir de unos . Localidades de alta demanda o prémium: Cuestan desde 130 £ hasta más de 200 £.

Leeds United contra Ipswich Town en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Leeds United y el Ipswich Town

Leeds United no ha logrado ninguna victoria, ha sumado tres empates y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Premier League. En su encuentro más reciente perdió por 2-0 ante el Bournemouth. Durante esa racha también empató 0-0 con el Sunderland y 0-0 con el Crystal Palace. Además, igualó 1-1 con el Manchester United y cayó por 2-1 ante el Arsenal. Marcó solo dos goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Ipswich Town ha logrado una victoria, dos empates y ha sufrido dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Hull City, y antes, en esa misma serie de encuentros, ganó 2-1 al Fulham. Ipswich perdió 3-2 ante el Manchester City y 1-0 ante el Everton. Marcó siete goles y encajó siete en los cinco partidos.

Leeds United contra Ipswich Town: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 23 de diciembre de 2023, cuando Leeds United recibió a Ipswich Town en la Championship y ganó 4-0 en Elland Road. Antes, en agosto de 2023, Ipswich cayó por un ajustado 3-4 en casa ante Leeds. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, todos ellos disputados en la Championship, Leeds suma tres victorias frente a las dos de Ipswich.