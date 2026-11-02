El Leeds United recibe al Tottenham Hotspur el sábado 7 de noviembre de 2026 en Elland Road, en Leeds.

Su enfrentamiento más reciente en la Premier League se disputó en mayo de 2026 y terminó con un disputado empate 1-1 en el Tottenham Hotspur Stadium. Antes de ese empate, el Tottenham logró una victoria a domicilio por 2-1 en Elland Road en octubre de 2025.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

El Leeds United contra el Tottenham Hotspur se disputa en Elland Road, en Leeds, el sábado 7 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 10 7 nov 2026 - 07:30 Elland Road

¿Cómo comprar entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido de la Premier League entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La principal opción es comprarlas directamente a través del portal oficial de venta de entradas del Leeds United para los aficionados locales, o del portal del Tottenham Hotspur si eres un aficionado visitante que cumple los requisitos, que normalmente incluyen pertenecer a determinadas categorías de socios para acceder a los periodos de venta prioritaria.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United contra el Tottenham Hotspur de la Premier League?

Estos son los precios de las entradas para el partido de la Premier League entre el Leeds United y el Tottenham Hotspur en Elland Road, desglosados por canales oficiales de los clubes y plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar: Las entradas estándar para adultos suelen costar entre 37,50 £ y 62,50 £ aproximadamente, según la grada y el nivel concretos, por ejemplo, si los asientos están en las zonas inferiores o superiores de los laterales o de los fondos.

Las entradas estándar para adultos suelen costar entre aproximadamente, según la grada y el nivel concretos, por ejemplo, si los asientos están en las zonas inferiores o superiores de los laterales o de los fondos. Paquetes oficiales de hospitalidad: Las opciones de asientos prémium ofrecidas directamente por el club, que incluyen acceso a salas exclusivas y comida antes del partido, parten de precios base más altos para los encuentros de gran repercusión.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas generales estándar de reventa: Los asientos de acceso general para este partido parten actualmente de unas 125 £ , mientras que los precios medios rondan las 469 £ , según la demanda y la ubicación exacta de los asientos.

Los asientos de acceso general para este partido parten actualmente de unas , mientras que los precios medios rondan las , según la demanda y la ubicación exacta de los asientos. Paquetes prémium y VIP de reventa: Los asientos VIP con servicios de hospitalidad, los paquetes de la grada superior de los laterales y las opciones combinadas van desde las 325 £ hasta superar las 600 £ por entrada.

Leeds United contra Tottenham Hotspur en la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Leeds United y el Tottenham Hotspur

El Leeds ha ganado uno, empatado tres y perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue un empate sin goles ante el Crystal Palace en la Premier League, después de una destacada victoria por 4-1 sobre el Newcastle United. La dura derrota por 6-3 ante el Chelsea en la Carabao Cup fue el peor resultado de esa racha, aunque los dos empates ligueros consecutivos frente al Brighton y el Brentford, uno antes y otro después de aquella eliminación copera, muestran que ha sido un equipo difícil de batir en la competición.

Los resultados recientes del Tottenham no son alentadores. El equipo de De Zerbi ha perdido tres, empatado uno y ganado uno de sus últimos cinco partidos, con una única victoria, lograda ante el Liverpool en la Carabao Cup. En la Premier League, no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos: empató 0-0 tanto con el Everton como con el Nottingham Forest antes de perder 2-3 ante el Aston Villa. Solo ha marcado un gol en sus últimos cuatro encuentros ligueros.

Leeds United contra Tottenham Hotspur: Enfrentamientos directos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó 1-1, con el Tottenham como local ante el Leeds en mayo de 2026. Antes de eso, el Leeds logró una victoria por 2-1 en Elland Road en octubre de 2025, su triunfo más reciente como local en este duelo. En los últimos cinco enfrentamientos registrados en la Premier League, el Tottenham presenta un mejor balance global: ganó tres, el Leeds se llevó una victoria y uno terminó en empate.