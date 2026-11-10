El Leeds United recibe al Coventry City el sábado 28 de noviembre de 2026 en Elland Road, en Leeds.

Uno de sus enfrentamientos recientes más destacados tuvo lugar en febrero de 2025, cuando el Leeds logró una contundente victoria por 2-0 a domicilio ante el Coventry City. En sus duelos de Championship, el Leeds se impuso en tres de los últimos cinco partidos registrados entre ambos, frente a las dos victorias del Coventry.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Leeds United contra el Coventry City, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el Leeds United contra el Coventry City de la Premier League?

El Leeds United contra el Coventry City se disputará en Elland Road, en Leeds, el sábado 28 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 10:00 Elland Road

¿Cómo comprar entradas para el Leeds United contra el Coventry City de la Premier League?

Para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el Leeds United y el Coventry City, puedes consultar las siguientes opciones:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: Puedes comprar entradas verificadas a su precio original directamente en las webs oficiales del Leeds United o del Coventry City, según la disponibilidad y los requisitos de afiliación de cada club.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas en los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Leeds United contra el Coventry City de la Premier League?

Estas son las opciones de precio para las entradas del próximo partido de Premier League entre el Leeds United y el Coventry City:

1. Canales oficiales de los clubes

Precio original / precio estándar: Las entradas estándar para adultos suelen costar entre 37,50 £ y 62,50 £.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda del mercado:

Entradas de menor precio: Suelen partir de entre 140 £ y 178 £ .

Suelen partir de entre y . Reventa prémium y paquetes de hospitalidad: Suelen partir de entre 493 £ y 628 £, o más.

Leeds United contra Coventry City en la Premier League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Leeds United y del Coventry City

El Leeds United afronta este encuentro con una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Premier League. En el más reciente empató 0-0 a domicilio ante el Sunderland, y también igualó 1-1 en su visita al Manchester United. La victoria por 4-1 sobre el Newcastle United es el resultado más destacado de esta racha, aunque la derrota por 2-1 ante el Arsenal refleja la irregularidad que ha marcado su temporada. El Leeds ha marcado seis goles y ha encajado tres en esos cinco partidos.

Los últimos cinco partidos oficiales del Coventry City se han saldado con una victoria, ningún empate y cuatro derrotas. El más reciente terminó con una derrota por 0-1 en casa ante el Fulham en la Premier League, y la semana anterior perdió 3-1 frente al Tottenham Hotspur. La victoria por 4-1 sobre el Newcastle es el punto álgido de esta racha, pero las derrotas ante el Aston Villa en la Carabao Cup y a domicilio frente al Nottingham Forest ponen de relieve la dificultad de su situación. El Coventry ha marcado seis goles y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

Leeds United contra Coventry City: últimos enfrentamientos directos

Los dos clubes se enfrentaron por última vez en la Championship en febrero de 2025, cuando el Leeds United ganó 2-0 a domicilio ante el Coventry City. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, todos ellos disputados en la Championship, el Leeds cuenta con una clara ventaja: tres victorias frente a las dos del Coventry. El Leeds ha marcado ocho goles en esos cinco partidos, mientras que el Coventry ha anotado seis.