Lech Poznan hos Ferencvaros el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Stadion Poznan, en Poznanon.

Los dos clubes llegan a este partido europeo sin haberse enfrentado antes en competición oficial, por lo que no cuentan con precedentes a los que recurrir. Ambos buscan puntos vitales en la zona media de la tabla para mejorar sus opciones de avanzar en la amplia fase de liga de tabla única de la Europa League 2026-27.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lech Poznan-Ferencvaros, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lech Poznan-Ferencvaros de la Europa League?

El Lech Poznan-Ferencvaros se juega en el Stadion Poznan, en Poznanon, el jueves 10 de diciembre de 2026.

Europa League - Jornada 6 10 dic 2026 - 15:00 Stadion Poznan

¿Cómo comprar entradas para el Lech Poznan-Ferencvaros de la Europa League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo partido Lech Poznan-Ferencvaros Creta de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial del club: Las entradas se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas o la web del Lech Poznań. Es la vía principal y más segura para conseguir asiento en el Enea Stadion.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las opciones oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Europa League cuando se agotan los cupos de venta oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lech Poznan-Ferencvaros de la Europa League?

Estos son los precios de las entradas para el Lech Poznan-Ferencvaros de la Europa League:

1. Canales oficiales del club

Entradas estándar: Suelen costar aproximadamente entre 15 y 70 € .

Suelen costar aproximadamente entre . Paquetes de hospitality Silver: El precio habitual del club ronda los 115 € .

El precio habitual del club ronda los . Paquetes de hospitality Gold: Los asientos prémium a la altura del centro del campo, con servicio de restauración, cuestan unos 310 € .

Los asientos prémium a la altura del centro del campo, con servicio de restauración, cuestan unos . Entradas infantiles: Su precio de partida suele situarse entre 10 y 15 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas generales o de reventa: Por lo general, parten de unos 45 a 55 € .

Por lo general, parten de unos . Precio medio de mercado: Suele situarse entre 65 y 340 €.

Lech Poznan-Ferencvaros de la Europa League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lech Poznan y Ferencvaros

Lech Poznan ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Zaglebie Lubin en la Ekstraklasa, después de perder 3-1 contra Benfica en la Europa League. Durante ese periodo también venció 3-1 a Wisla Krakow en la liga polaca y ganó 1-2 a domicilio ante Legia Warszawa.

Fencvaros ha ganado sus últimos cinco partidos, con 13 goles a favor y uno en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Vasas Budapest en la máxima categoría húngara, apenas unos días después de imponerse 2-0 al AC Milan a domicilio en la Europa League. Antes, en esa misma racha, goleó 5-0 a MTK Budapest y derrotó 4-1 a Torreense en Europa.

Lech Poznan-Ferencvaros: enfrentamientos recientes

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre Lech Poznan y Ferencvaros. Ambos afrontarán este partido sin precedentes recientes a los que recurrir.