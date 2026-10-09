Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Toulouse: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Toulouse el viernes 16 de octubre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt.

A lo largo de su historia, los dos clubes han mantenido un cara a cara muy igualado, con 22 enfrentamientos oficiales, 7 victorias para el Le Mans, 8 victorias para el Toulouse y 7 empates. Este duelo supone una prueba clave para ambos clubes en su intento de sumar puntos valiosos para escalar posiciones en la tabla de la Ligue 1.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans vs Toulouse, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Toulouse de Ligue 1?

Ligue 1 - Jornada 7 16 oct 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Toulouse de Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Mans y Toulouse, sigue estas opciones principales de compra:

1. Plataformas oficiales de venta de entradas de los clubes

Partido en casa (en el Stade Marie-Marvingt): La forma más directa de conseguir entradas es a través del portal oficial de venta online del Le Mans FC. Puedes seleccionar tu grada y asiento preferidos directamente en su mapa digital del estadio.

Zona visitante (afición del Toulouse): Si deseas sentarte en la sección visitante, las entradas suelen distribuirse a través de la web oficial de venta de entradas del Toulouse FC o de grupos de aficionados visitantes designados.

2. Mercados secundarios y generales de entradas

Plataformas de reventa: Plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen entradas revendidas por titulares individuales. Los precios en estas plataformas fluctúan en función de la demanda de los aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Toulouse de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Mans y Toulouse varían según el lugar de compra y la zona del estadio elegida:

1. Venta oficial del club (precio nominal)

Categoría 4 / Gradas de animación / Detrás de la portería: 15 € a 25 €

Categoría 2 / Esquinas y laterales superiores: 20 € a 35 €

Categoría 1 / Gradas centrales y premium: 35 € a 60 €+

Tarifas reducidas (estudiantes / menores de 14 años): 10,50 € a 23,50 €

2. Mercado secundario y plataformas de reventa

Cuando se cierran las ventas primarias, plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen a los aficionados una segunda oportunidad de conseguir acceso para el día de partido.

Asientos de nivel de entrada: 45 € a 55 €

Categoría 1 y asientos preferentes: 80 € a 140 €+

Le Mans vs Toulouse de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Mans vs Toulouse

El Le Mans no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con un empate 2-2 ante el Lens en Ligue 1, después de un anterior 1-1 frente al Nice. El equipo marcó ocho goles en esos cinco partidos, pero encajó nueve, y cayó por 3-2 ante el Rennes en su única derrota como local en Ligue 1 durante esa racha.

El Toulouse también ha tenido dificultades, con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó 2-2 contra el Lorient, aunque ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos oficiales. El conjunto visitante marcó cinco goles en esa serie de cinco encuentros y encajó siete.

Le Mans vs Toulouse: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue en enero de 2010, cuando el Toulouse ganó por 3-1 a domicilio en campo del Le Mans en Ligue 1. En los cinco enfrentamientos directos registrados, el Toulouse ha ganado tres, el Le Mans ninguno, con un empate. Históricamente, el Toulouse ha sido el equipo dominante en este duelo, ya que ganó ambos encuentros de la temporada 2008-09 sin encajar ningún gol.