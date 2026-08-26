Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Lens el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.
La última vez que ambos equipos se midieron en competición fue en la Ligue 2, en julio de 2019, cuando el Lens logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. Su historial de enfrentamientos directos en los últimos cinco partidos está muy equilibrado, con dos victorias para el Le Mans, dos para el Lens y un empate.
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¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lens de Ligue 1?
El Le Mans vs Lens se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans, con el inicio programado como parte del calendario de partidos de la Ligue 1.
¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?
Las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y RC Lens en el Stade Marie-Marvingt pueden adquirirse a través de varios métodos principales:
- Canales oficiales de los clubes: consulta los portales oficiales de venta de entradas de Le Mans FC o RC Lens para comprar entradas estándar directamente a los clubes una vez que se abra la venta al público.
- Plataformas secundarias de venta de entradas: si las entradas estándar se agotan o si buscas categorías de asientos específicas, páginas web de reventa y comparación de entradas como StubHub ofrecen opciones del mercado secundario para este partido.
- Taquilla y venta en el estadio: sujeto a disponibilidad en fechas más cercanas al partido, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio o en puntos de venta físicos del recinto.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?
Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y Lens el 13 de septiembre de 2026 varían según la plataforma, la categoría del asiento y la antelación con la que compres:
Venta primaria
- Canales oficiales de los clubes: las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través de Le Mans FC o RC Lens suelen oscilar entre 15 € y 60 € en función de la categoría del asiento y la grada.
- Taquilla del estadio: las entradas de día de partido compradas en la taquilla del Stade Marie-Marvingt suelen partir de unos 15 € a 45 €, sujeto a disponibilidad.
Venta secundaria
- Plataformas de reventa:S los anuncios del mercado secundario y las páginas web de comparación de entradas como StubHub suelen empezar en 45 € a 55 € para los asientos de acceso más básico, mientras que las categorías de asientos preferentes pueden superar los 80 € a 140 €+ según la demanda.
Le Mans vs Lens de Ligue 1: todo lo que necesitas saber
Estado de forma del Le Mans vs Lens
El Le Mans ha registrado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes, en pretemporada, ganó por 2-3 fuera de casa al Angers y por 1-0 al Nantes, mientras que una derrota por 0-1 ante el Le Havre representó su única derrota. El Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.
El Lens ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de su triunfo en el Trophée des Champions ante el Paris Saint-Germain el 16 de agosto. El Lens también venció por 3-1 al Villarreal en pretemporada, aunque en su preparación anterior también aparecieron derrotas ante el Sunderland (0-2) y un empate sin goles contra el Famalicão. En esos cinco partidos, el Lens marcó nueve goles y encajó cinco.
Le Mans vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos
El enfrentamiento más reciente entre Le Mans y Lens tuvo lugar en la Ligue 2 el 27 de julio de 2019, cuando el Lens ganó 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en la Ligue 2, el Le Mans suma dos victorias y el Lens otras dos, con un partido que terminó en empate. Los equipos no se han enfrentado en un partido oficial desde aquel duelo de 2019.
Cara a cara
Clasificación del Le Mans vs Lens
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
W
D
W
W
W
|2
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|+8
|11
W
D
W
D
W
|3
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|+5
|11
W
D
W
W
D
|4
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
L
W
W
D
W
|5
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|10
L
W
W
W
D
|6
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|+1
|8
W
W
L
D
D
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|+1
|7
W
D
L
W
L
|8
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|7
L
D
W
W
L
|9
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
W
D
D
L
D
|10
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|6
W
W
L
L
L
|11
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
L
L
W
D
D
|12
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
L
D
W
L
D
|13
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|2
|2
|7
|9
|-2
|5
W
D
L
D
L
|14
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|5
W
L
D
L
D
|15
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
L
D
L
L
W
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|4
L
L
L
W
D
|17
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|3
L
L
L
L
W
|18
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
|2
L
D
L
D
L