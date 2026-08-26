Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

Le Mans se enfrenta al Lens el domingo 13 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

La última vez que ambos equipos se midieron en competición fue en la Ligue 2, en julio de 2019, cuando el Lens logró una victoria a domicilio por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. Su historial de enfrentamientos directos en los últimos cinco partidos está muy equilibrado, con dos victorias para el Le Mans, dos para el Lens y un empate.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans-Lens, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lens de Ligue 1?

El Le Mans vs Lens se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans, con el inicio programado como parte del calendario de partidos de la Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 4 13 sept 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?

Las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y RC Lens en el Stade Marie-Marvingt pueden adquirirse a través de varios métodos principales:

Canales oficiales de los clubes: consulta los portales oficiales de venta de entradas de Le Mans FC o RC Lens para comprar entradas estándar directamente a los clubes una vez que se abra la venta al público.

Plataformas secundarias de venta de entradas: si las entradas estándar se agotan o si buscas categorías de asientos específicas, páginas web de reventa y comparación de entradas como StubHub ofrecen opciones del mercado secundario para este partido.

Taquilla y venta en el estadio: sujeto a disponibilidad en fechas más cercanas al partido, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del estadio o en puntos de venta físicos del recinto.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lens de Ligue 1?

Los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Mans y Lens el 13 de septiembre de 2026 varían según la plataforma, la categoría del asiento y la antelación con la que compres:

Venta primaria

Canales oficiales de los clubes: las entradas estándar a precio oficial compradas directamente a través de Le Mans FC o RC Lens suelen oscilar entre 15 € y 60 € en función de la categoría del asiento y la grada.

Taquilla del estadio: las entradas de día de partido compradas en la taquilla del Stade Marie-Marvingt suelen partir de unos 15 € a 45 € , sujeto a disponibilidad.

Venta secundaria

Plataformas de reventa:S los anuncios del mercado secundario y las páginas web de comparación de entradas como StubHub suelen empezar en 45 € a 55 € para los asientos de acceso más básico, mientras que las categorías de asientos preferentes pueden superar los 80 € a 140 €+ según la demanda.

Le Mans vs Lens de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Le Mans vs Lens

El Le Mans ha registrado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primer partido oficial de la nueva temporada. Antes, en pretemporada, ganó por 2-3 fuera de casa al Angers y por 1-0 al Nantes, mientras que una derrota por 0-1 ante el Le Havre representó su única derrota. El Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

El Lens ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, después de su triunfo en el Trophée des Champions ante el Paris Saint-Germain el 16 de agosto. El Lens también venció por 3-1 al Villarreal en pretemporada, aunque en su preparación anterior también aparecieron derrotas ante el Sunderland (0-2) y un empate sin goles contra el Famalicão. En esos cinco partidos, el Lens marcó nueve goles y encajó cinco.

Le Mans vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre Le Mans y Lens tuvo lugar en la Ligue 2 el 27 de julio de 2019, cuando el Lens ganó 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en la Ligue 2, el Le Mans suma dos victorias y el Lens otras dos, con un partido que terminó en empate. Los equipos no se han enfrentado en un partido oficial desde aquel duelo de 2019.