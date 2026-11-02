Le Havre recibe al Lorient el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Stade Océane de Le Havre.

En su enfrentamiento liguero más reciente, disputado en mayo de 2026, Le Havre logró una clara victoria a domicilio por 2-0 ante el Lorient en el Stade du Moustoir. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, Le Havre lleva ventaja con dos victorias frente a una del Lorient, además de dos empates.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Havre-Lorient, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Le Havre-Lorient de la Ligue 1?

El Le Havre-Lorient se disputa en el Stade Océane de Le Havre el domingo 8 de noviembre de 2026.

Ligue 1 - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:15 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre-Lorient de la Ligue 1?

Para conseguir entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Havre y Lorient en el Stade Océane, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales del club

Venta oficial de entradas del club: La forma más directa y segura es comprarlas a través de la web oficial de Le Havre AC o en la Athletic Store situada en el Stade Océane. La compra directa garantiza el precio oficial y el acceso al estadio.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las opciones oficiales del club están completamente agotadas, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de venta primaria.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre-Lorient de la Ligue 1?

Estos son los precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Havre AC y FC Lorient en el Stade Océane:

1. Canales oficiales del club

Categoría estándar / entrada general: Las entradas compradas directamente a través de la taquilla oficial de Le Havre AC suelen partir de unos 15 € a 25 € para los asientos estándar detrás de las porterías y en las gradas superiores.

Las entradas compradas directamente a través de la taquilla oficial de Le Havre AC suelen partir de unos para los asientos estándar detrás de las porterías y en las gradas superiores. Gradas laterales / preferentes: Los asientos centrales de las gradas inferiores y superiores suelen costar entre 30 € y 60 € , según su ubicación exacta.

Los asientos centrales de las gradas inferiores y superiores suelen costar entre , según su ubicación exacta. Paquetes VIP y de hospitalidad: Las experiencias VIP oficiales del club y los asientos en palcos cuestan desde 100 € hasta 250 € o más e incluyen acceso a zonas exclusivas y servicio de restauración.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta primaria del club, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Entrada general / grada superior: Las entradas más económicas parten de unos 40 € a 45 € (aproximadamente 45 dólares estadounidenses).

Las entradas más económicas parten de unos (aproximadamente 45 dólares estadounidenses). Asientos de categoría intermedia y en gradas laterales: Los asientos estándar cuestan de media entre 65 € y 85 € , según la demanda del momento.

Los asientos estándar cuestan de media entre , según la demanda del momento. Reventa de entradas VIP y de hospitalidad: Las entradas de hospitalidad preferente y los asientos centrales con las mejores vistas parten de aproximadamente 100 € a 110 € o más.

Le Havre-Lorient de la Ligue 1: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Havre y Lorient

Le Havre ha sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 6-1 ante el Boulogne en un amistoso el 2 de octubre, aunque su trayectoria en liga cuenta una historia diferente. En la Ligue 1, solo ha sumado dos puntos en sus últimos cuatro partidos, con derrotas ante el Toulouse (3-2) y el Brest (1-2) a ambos lados de un empate sin goles frente al Angers. Un empate 1-1 en Lyon a finales de agosto completa una serie que demuestra que Le Havre es capaz de competir, pero que le ha costado sacar adelante los resultados.

Los últimos cinco partidos del Lorient se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su único triunfo llegó a domicilio ante el Lens, al que venció por 1-0. Empató 2-2 con el Toulouse y 0-0 con el Niza, pero perdió ante el Le Mans (2-1) y el Troyes (1-2). En esos cinco encuentros, el Lorient marcó cuatro goles y encajó cinco, cifras que reflejan que no convence en ataque ni ofrece plenas garantías atrás.

Le Havre-Lorient: Resultados de los enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes fue en mayo de 2026, cuando Le Havre ganó 2-0 a domicilio ante el Lorient en un partido de Ligue 1. Antes, empataron 1-1 en septiembre de 2025, con Le Havre como local. En sus últimos cinco enfrentamientos en todas las competiciones, Le Havre presenta mejores resultados, con dos victorias frente a una del Lorient, además de dos empates. Los antecedentes dan motivos para el optimismo a Le Havre, especialmente por su victoria en casa por 3-0 ante el Lorient en septiembre de 2023.