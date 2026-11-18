Le Havre recibe a Le Mans el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Océane de Le Havre.

En su enfrentamiento más reciente, Le Havre logró una ajustada victoria por 0-1 a domicilio ante Le Mans en un amistoso de pretemporada entre clubes disputado el 15 de agosto de 2026. Antes de ese partido de preparación, ambos equipos también se enfrentaron en julio de 2025, cuando Le Havre ganó 2-0.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Havre-Le Mans, incluidos los puntos de venta y los precios.

¿Cuándo se juega el Le Havre-Le Mans de la Ligue 1?

El Le Havre-Le Mans se disputa el sábado 12 de diciembre de 2026 en el estadio Océane de Le Havre.

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre-Le Mans de la Ligue 1?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Le Havre-Le Mans de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Taquilla oficial en línea del Le Havre AC (Billetterie Officielle du HAC): Es la opción principal y más segura para comprar entradas a su precio original. Las entradas figuran en el calendario de próximos partidos para el sábado 12 de diciembre de 2026. La venta suele abrirse por fases: primero tienen prioridad los abonados y después se abre al público general, sin necesidad de ser socio.

Es la opción principal y más segura para comprar entradas a su precio original. Las entradas figuran en el calendario de próximos partidos para el sábado 12 de diciembre de 2026. La venta suele abrirse por fases: primero tienen prioridad los abonados y después se abre al público general, sin necesidad de ser socio. Zona de la afición visitante (Le Mans FC): Los aficionados de Le Mans que se desplacen pueden comprar entradas para la zona visitante (Tribune Visiteurs, con acceso por la puerta G y el aparcamiento P3) a través de los canales oficiales de venta de Le Mans FC antes del partido o en la taquilla para visitantes del estadio Océane el día del encuentro, según disponibilidad.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Ligue 1 cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre-Le Mans de la Ligue 1?

Estos son los precios estimados de las entradas para el próximo Le Havre-Le Mans de la Ligue 1:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas detrás de la portería y de las esquinas (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): De 10 a 20 €.

De 10 a 20 €. Asientos laterales y de las esquinas junto a la banda (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): De 20 a 35 €.

De 20 a 35 €. Asientos centrales junto a la banda (Tribune Est Centrale / línea de medio campo): De 35 a 55 €.

De 35 a 55 €. Entradas con descuento y tarifas familiares: De 8 a 25 €.

De 8 a 25 €. Paquetes prémium de sala y hospitalidad (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): De 150 a más de 600 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHubofrecen entradas cuyos precios dependen de la demanda:

Asientos más económicos detrás de la portería y en la zona alta de las esquinas: A partir de unos 26 a 35 €.

A partir de unos 26 a 35 €. Entradas generales de precio medio y asientos laterales de categoría intermedia: De 55 a 75 €.

De 55 a 75 €. Asientos centrales de la grada baja junto a la banda y con vistas privilegiadas: De 80 a más de 130 €.

De 80 a más de 130 €. Entradas VIP y paquetes de hospitalidad de reventa: De 230 a más de 650 €.

Le Havre-Le Mans de la Ligue 1: todo lo que debes saber

Estado de forma de Le Havre y Le Mans

Le Havre ha perdido sus cinco últimos partidos oficiales, una racha que figura entre las peores de la competición. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Lorient en la Ligue 1. Durante ese periodo también cayó por 5-1 frente al Paris Saint-Germain. En esos cinco encuentros ha marcado cinco goles y ha encajado 11, sin dejar su portería a cero en ninguno.

Le Mans ha sumado dos puntos de 15 posibles en sus últimos cinco partidos, con un empate y cuatro derrotas. Su resultado más reciente fue un 1-1 contra Mónaco, en el que igualó el marcador en el minuto 90. Antes, en esa misma racha, perdió 3-0 ante Toulouse y 3-1 frente al Paris Saint-Germain. Le Mans marcó cuatro goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Le Havre-Le Mans: enfrentamientos recientes

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes fue un amistoso disputado el 15 de agosto de 2026, en el que Le Havre ganó 0-1 en el campo de Le Mans. Antes, Le Havre también logró una victoria por 0-1 en un amistoso en Le Mans en julio de 2025. En competición oficial, el último duelo fue un partido de la Ligue 2 disputado el 3 de diciembre de 2019, que Le Havre ganó 2-0 en el estadio Océane. De los cinco enfrentamientos directos más recientes de los que hay constancia, Le Havre ha ganado cuatro y Le Mans, uno.