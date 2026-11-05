Le Havre recibe al Strasbourg el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Stade Oceane de Le Havre.

En su enfrentamiento más reciente de Ligue 1 en el Stade Océane, disputado en febrero de 2026, Le Havre logró una trabajada victoria por 2-1 ante el Strasbourg. Los partidos entre estos dos clubes suelen tener muchos goles: en la gran mayoría de sus últimos enfrentamientos se han marcado más de 2,5.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Havre contra el Strasbourg, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Le Havre contra el Strasbourg de Ligue 1?

El Le Havre contra el Strasbourg comienza el sábado 28 de noviembre de 2026 en el Stade Oceane de Le Havre.

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Oceane

¿Cómo comprar entradas para el Le Havre contra el Strasbourg de Ligue 1?

Estas son las opciones y vías disponibles para comprar entradas para el partido de Ligue 1 entre Le Havre y Strasbourg:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: Consulta las páginas web oficiales de Le Havre AC o RC Strasbourg. Las entradas para los partidos en casa suelen ponerse primero a disposición de los socios y abonados del club, antes de salir a la venta para el público general.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Ligue 1 cuando se agotan las disponibles en los canales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Havre contra el Strasbourg de Ligue 1?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el próximo partido de Ligue 1 entre Le Havre y Strasbourg:

1. Canales oficiales de los clubes

Gradas de fondo y esquina: Las entradas estándar detrás de las porterías suelen costar entre 15 € y 25 € .

Las entradas estándar detrás de las porterías suelen costar entre . Gradas laterales y centrales: Los asientos de categoría superior en los laterales cuestan entre 35 € y 55 € .

Los asientos de categoría superior en los laterales cuestan entre . Tarifas reducidas: Las entradas con descuento para jóvenes, estudiantes o niños suelen costar entre 10 € y 30 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta directa de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entrada general: Precios a partir de entre 38 € y 50 € .

Precios a partir de entre . Precio medio de mercado: Precios a partir de entre 65 € y 75 € .

Precios a partir de entre . Paquetes VIP y de hospitalidad: Desde 90 € o 100 € en adelante, según la demanda.

Le Havre contra el Strasbourg de Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Havre y Strasbourg

Le Havre ha ganado una vez y ha perdido cuatro en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 4-3 ante el Marseille en Ligue 1, y durante esta racha también perdió frente al Auxerre (3-1), el Lille (1-0) y el Toulouse (3-2). Una victoria por 6-1 ante el Boulogne en un amistoso es su único triunfo en esos cinco partidos. Le Havre ha marcado 11 goles y ha encajado 17 en esa muestra.

El Strasbourg ha empatado uno y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. En el más reciente cayó por 3-0 ante el Rennes y, en este periodo, también perdió contra el Paris Saint-Germain (3-1), el Nice (2-1) y el Paris FC (2-1). Su único punto llegó con un empate 1-1 ante el Monaco. El Strasbourg ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en esos cinco encuentros.

Le Havre contra el Strasbourg: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en febrero de 2026, cuando Le Havre ganó por 2-1 en casa al Strasbourg en Ligue 1. En los últimos cinco duelos directos, Le Havre suma dos victorias y el Strasbourg otras dos, además de un empate. El balance de goles en esos encuentros ha sido muy ajustado.