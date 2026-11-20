La Lazio recibe a la Roma el domingo 13 de diciembre de 2026 en el Stadio Olimpico de Roma.

En su último enfrentamiento, disputado el 17 de mayo de 2026, la Roma logró una contundente victoria por 2-0 en el Stadio Olimpico gracias a un doblete del defensa Gianluca Mancini. Fue un derbi intenso en el que ambos equipos acabaron con diez jugadores. Con la Lazio deseosa de poner fin a su racha sin victorias en el derbi y de vengar las dos derrotas ligueras de la pasada temporada, el próximo duelo promete otra intensa batalla por la supremacía en la Ciudad Eterna.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Lazio-Roma, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Lazio-Roma de la Serie A?

El Lazio-Roma se disputará en el Stadio Olimpico de Roma el domingo 13 de diciembre de 2026.

¿Cómo comprar entradas para el Lazio-Roma de la Serie A?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el Lazio-Roma de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Proveedor oficial de entradas: Las entradas de venta oficial se venden exclusivamente a través de Vivaticket y del sitio web oficial de la SS Lazio.

Las entradas de venta oficial se venden exclusivamente a través de Vivaticket y del sitio web oficial de la SS Lazio. Canales oficiales de la Roma: Las entradas para las zonas Curva Sud y Distinti Sud destinadas a la afición visitante se gestionan por separado a través del portal oficial de venta de entradas de la AS Roma en Vivaticket.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las opciones oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Serie A cuando se agotan las localidades de venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lazio-Roma de la Serie A?

Este es el desglose de los precios estimados de las entradas para el Lazio-Roma de la Serie A:

1. Canales oficiales de los clubes

Curva Nord y Distinti (detrás de las porterías / gradas inferiores): 30-50 €.

30-50 €. Tribuna Tevere (gradas laterales): 60-120 €.

60-120 €. Tribuna Monte Mario (zonas centrales / laterales prémium): 100-180 € o más.

100-180 € o más. Experiencias VIP y de hospitalidad corporativa: 250-500 € o más.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Grada superior / zonas de los fondos (Curva / Distinti): 95-140 €

95-140 € Gradas laterales (Tribuna Tevere): 150-280 €

150-280 € Asientos centrales y prémium de la grada inferior (Monte Mario): 300-550 € o más

Lazio-Roma de la Serie A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Lazio y Roma

La Lazio ha sumado cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Sus únicos puntos cedidos llegaron en un empate 1-1 en casa ante el Nápoles. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 frente al Cagliari, y durante esta racha también ganó por 6-2 a domicilio al Sassuolo. El equipo de Gattuso marcó 14 goles y encajó solo cuatro en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de la Roma se saldaron con tres victorias, un empate y una derrota. En su encuentro más reciente ganó por 3-0 al Sassuolo, y también venció por 5-2 al Udinese a domicilio. Su única derrota llegó en la Champions League, donde cayó por 3-2 ante el Manchester United. El equipo de Gasperini marcó 17 goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

Lazio-Roma: últimos enfrentamientos directos

El Derby della Capitale más reciente de estos datos se disputó el 17 de mayo de 2026, cuando la Roma venció por 2-0 a la Lazio en el Stadio Olimpico en la Serie A. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, la Roma ha ganado tres veces, la Lazio una y un partido acabó en empate. La Roma dejó su portería a cero en dos de esos cinco encuentros.