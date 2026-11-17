El LASK recibe al Fenerbahçe el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Raiffeisen Arena de Linz.

Los dos equipos ya se enfrentaron en un amistoso de pretemporada el 14 de julio de 2026, en el que el Fenerbahçe se impuso por un ajustado 2-1. El LASK llega a esta jornada de la fase liga en el Raiffeisen Arena tras demostrar su capacidad en Europa, como refleja su contundente victoria por 4-0 ante el Slovan Bratislava en la Champions League.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el LASK-Fenerbahçe, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo comienza el LASK-Fenerbahçe de Champions League?

El LASK-Fenerbahçe se disputa en el Raiffeisen Arena de Linz el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 6 9 dic 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

¿Cómo comprar entradas para el LASK-Fenerbahçe de Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el próximo LASK-Fenerbahçe de Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Canales oficiales del LASK: Las entradas de venta prioritaria y general para las zonas locales del Raiffeisen Arena están disponibles principalmente a través del portal oficial de venta de entradas del LASK.

Las entradas de venta prioritaria y general para las zonas locales del Raiffeisen Arena están disponibles principalmente a través del portal oficial de venta de entradas del LASK. Canales oficiales del Fenerbahçe: Los aficionados visitantes que quieran asistir al partido en la zona reservada para ellos suelen comprar las entradas asignadas a través del sistema oficial de venta y los canales para socios del Fenerbahçe.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales se agotan por completo, a menudo pueden encontrarse entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Champions League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el LASK-Fenerbahçe de Champions League?

Estos son los precios de las entradas para el LASK-Fenerbahçe de Champions League:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general / categorías estándar: Suelen partir de unos 40 € a 75 € .

Suelen partir de unos . Categorías superiores / centrales: Suelen costar entre 90 € y 150 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Grada inferior / zonas de pie: Parten de aproximadamente 195 € a 240 € .

Parten de aproximadamente . Laterales / sectores prémium: Suelen costar entre 350 € y 710 € .

Suelen costar entre . Zonas VIP / hospitalidad y sectores de alta demanda: Los precios van desde 780 € hasta más de 1.130 €.

LASK-Fenerbahçe de Champions League: todo lo que debes saber

Estado de forma del LASK y el Fenerbahçe

El LASK atraviesa un excelente momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha perdido uno. En su encuentro más reciente se impuso por 2-4 a domicilio al Ried en la Bundesliga y, anteriormente, venció por 4-0 al Slovan Bratislava en la Champions League. Su única derrota fue ante el Salzburg, por 3-1 en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el LASK marcó 14 goles y encajó ocho, cifras que reflejan su vocación ofensiva y su capacidad para protagonizar encuentros con muchos goles.

El Fenerbahçe ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y ha perdido dos. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-0 ante el Corum FK en la Super Lig, después de su destacada victoria por 3-2 sobre el Liverpool en la Champions League. Sin embargo, también perdió ante el Goztepe y el Galatasaray en la Super Lig durante ese periodo. En esos cinco partidos, el Fenerbahçe marcó 13 goles y encajó siete.

LASK-Fenerbahçe: enfrentamientos recientes

El único enfrentamiento registrado entre el LASK y el Fenerbahçe fue un amistoso de pretemporada disputado el 14 de julio de 2026, que ganó el Fenerbahçe por 2-1. Con un solo partido en los registros, no se puede establecer una tendencia entre ambos equipos, por lo que este encuentro de Champions League será, a efectos prácticos, su primer duelo oficial.